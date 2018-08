Vi får dem lavet i et øjebliks indskydelse. Eller efter nøje overvejelse. Men der er én type af tatoveringer, som danskerne oftest fortryder så meget, at de får dem fjernet igen.

Runi Skoubjerg Andersen, der lever af at fjerne fortrudt blæk, er ikke i tvivl:

»Størstedelen af de tatoveringer, jeg fjerner, er ekskæreste-navne. Det er klart dem, jeg fjerner flest af. Mange tænker slet ikke over det, før de får en ny kæreste, der siger: 'Jeg synes altså, at det er lidt mærkeligt, at du har ’Søren’ stående på skambenet. Det er ikke dét, der gør mig mest opstemt',« siger han til ALT.dk.

At der er flere der kan fortryde, bekræfter en YouGov-måling, som B.T. har foretaget. I dag har hver fjerde kvinde en tatovering. Det er en markant stigning siden 2009, hvor det ifølge YouGovs undersøgelse kun var hver 10., der havde blæk under huden.