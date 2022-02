Rune Albertsen var ude at gå en dejlig eftermiddagstur med sine hunde, da han pludselig blev mødt af en temmelig stor forhindring på vejen.

Foran ham var cykel- og gangstien pist væk, i stedet flød det med vand.

»I dag måtte jeg vende om og finde en anden rute. Det er helt ekstremt. Og ekstremt irriterende, at det sker gang på gang,« siger Rune Albertsen om episoden.

Det er nemlig ikke første gang, det sker.

Cykel- og gangstien blev oprindeligt lavet til beboerne i området, fordi der skulle anlægges den nye Giber Ringvej.

»Det blev lavet for at kompensere os beboere – så vi ikke var lukket alt for meget inde. Det bliver vi så alligevel, for hvis man er til fods eller på cykel, så skal man ikke regne med at kunne komme den vej,« fortæller Rune Albertsen.

Det var dette syn, der mødte Rune Albertsen og hans hunde, da de var ude på en luftetur. Vis mere Det var dette syn, der mødte Rune Albertsen og hans hunde, da de var ude på en luftetur.

Han har flere gange gjort Teknik og Miljø i Aarhus Kommune opmærksomme på problemstillingen på den Facebook-side, der er lavet til netop vejen, som kommunen administrerer.

Men lige lidt hjælper det.

»Jeg har mange gange skrevet det derinde, og de lover også at gøre noget ved det, men den bliver ved med at blive oversvømmet,« siger Rune Albertsen og fortsætter:

»Stien er anlagt lige for enden af en bakke ved siden af et lavt vådområde, hvor der altid står vand. Så vandet løber bare direkte ud på stien. Jeg ved godt, det regner meget i Danmark, men det er altså dårlig planlægning, og som om de ikke har tænkt på os, der bor her.«

Det er ikke alle gange, Rune Albertsen er sluppet så billigt, at han bare skulle vende om med hundene.

»I sommer ødelagde jeg min cykel. Man kan først se, at det er oversvømmet, når man kommer helt hen til vandet, og jeg kunne ikke nå at vende om for at tage en anden rute,« fortæller han og uddyber:

»Så jeg kørte igennem, og så blev mine hjul ødelagt.«

Rune Albertsen bor tæt på sit arbejde, og han har derfor prioriteret ikke at have nogen bil. Det betyder også, at han er særligt afhængig af at kunne gå og cykle til og fra sit hjem.

»Det er da irriterende. Folk synes, det er vældig sjovt, når man lægger det op på gruppen, og de skriver, jeg burde få en vandcykel. Det er bare ikke så sjovt, når man står i det; der er det ret frustrerende,« forklarer Rune Albertsen.

Aarhus Kommune har ikke i skrivende stund haft mulighed for at stille op til interview.

På Facebook-siden har kommunen dog svaret på et af Rune Albertsens tidligere opslag om oversvømmelse på stien.

»Vi er i fuld gang med at undersøge, hvorfor der kommer vand på stien igen. Det har ellers fungeret indtil nu, efter at nogle fejl på drænsystemet var blevet udbedret. Men det er nok drænsystemet, der driller igen. Vi arbejder på sagen. Vi mener at have fundet en permanent løsning på problemet,« skrev de for 11 uger siden.

Da Rune Albertsen spurgte for seks uger siden, om de mon stadig arbejdede på sagen, svarede kommunen:

»Ja, desværre. Vi mener at have fundet en permanent løsning på problemet, men da dette involverer flere aktører, kan det desværre trække ud. Vi vil finde en midlertidig løsning indtil da, som også gerne skulle hjælpe andre steder.«

Det har ikke været muligt at spørge kommunen hverken om, hvornår den midlertidige løsning står klar, eller hvornår den permanente løsning forventes at være færdig.