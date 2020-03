Runde fødselsdage, bryllupper og barnedåb. Efter statsministerens udmelding i går, står mange sammenkomster nu til at blive aflyst.

Men hvem skal betale regningen på restauranten eller i forsamlingshuset?

»Det skal den, der aflyser,« lyder svaret fra forbrugerrådet Tænks købelovsjurist Martha Nør Kjeldsen.

Lige nu er loven nemlig sådan, at dem, der aflyser aftalen, bærer risikoen for det tab, der måtte følge. Medmindre man har skrevet særlige forbehold ind i den aftale, der er indgået.

Når det er sagt, så understreger Martha Nør Kjeldsen, at der er tale om en helt ekstraordinær situation, som man ikke tidligere har stået i. Derfor vil der måske også lyde et andet svar senere på dagen eller i morgen tidlig, når en ny lov på området er blevet hastebehandlet.

»Hvordan de mindre arrangementer juridisk vil blive løst, det ved vi ikke. Så det er med det forbehold, at vi ikke ved, hvad der kommer ud senere i dag,« siger hun.

Martha Nør Kjeldsen opfordrer dog til, at man ikke bare sætter sig ned og venter på, at den anden ringer og aflyser.

»Vores opfordring er, at man går i dialog, hvis man ønsker at aflyse. At man sammen finder en løsning,« siger hun og fortsætter:

»Og jo tidligere, man gør det, des mindre bliver tabet. Vi er i en tid, hvor vi skal udvise ekstra hensyn til hinanden.«

Onsdag aften lød udmeldingen, at man vil forbyde forsamlinger over 100 personer - en anbefaling der senere i dag vil blive et reelt forbud med hjemmel i en lovændring.

Grænsen på 100 skal dog ikke betragtes som, at alt under 100 er risikofrit. Mette Frederiksen opfordrer genrelt til, at alle tager ansvar ved at holde afstand.

»Vi danskere kommer til at se mindre til hinanden i et par uger. I første omgang to uger,« sagde Mette Frederiksen onsdag.