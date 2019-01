På TV2 kunne man tirsdag se dokumentaren 'Den falske rugemor', hvor en kvinde tilbyder sig som rugemor for et dansk par. Hun vælger selv at beholde børnene og narrer parret for store pengebeløb ved at lyve om en mislykket fertilitetsbehandling.

De seneste dage har sagen været flittigt diskuteret på tv-skærmen, og også på de sociale medier er der godt gang i debatten.

Specielt på Facebook deler folk både deres meninger og oplysninger om den omdiskuterede rugemor - og de er ikke overvejende positive.

De fleste samtaler foregår i hemmelige og lukkede grupper. Nogle af grupperne har rugemoderen selv været medlem af, og nogle af dem er oprettet, efter dokumentaren om hende blev vist på TV2.

I de hemmelige og lukkede grupper er det primære emne, at de tvillinger, kvinden nægter at bortadoptere til de forældre, hun agerede rugemor for, bør tages fra hende.

Der deles blandt andet forskellig dokumentation på, at hun ikke kan varetage rollen som mor for børnene.

Dog er det ikke alle, der holder debatten i lukkede grupper.

Jeg er rystet over hvad du kan finde på at gøre, og synes det decideret umenneskeligt det du har gang i

'Jeg har intet tilovers for denne person. Jeg er rystet over, hvad du kan finde på at gøre, og synes, det decideret umenneskeligt, det du har gang i. Havde gåsehud over hele kroppen under hele programmet. Føj for satan,' skriver Facebook-brugeren Tobias Astrup Juel-Jacobsen.

Opslaget er torsdag eftermiddag delt mere end 50 gange og har modtaget en del kommentarer.

En anden Facebook-bruger stemmer i, også med et opslag på sin egen Facebook-profil:

'Selvom hendes historik ellers tæller snyd af mange mange mennesker, ved salg af ting på Facebook, som hun slet ikke har haft eller i hvert fald aldrig sendt, men beholdt pengene for, så blev de mange små beløb åbenbart for små,' skriver Sam Madeleine Athena Conradsen og fortsætter:

'Nu tæller historikken dermed også bedrageri af flere barnløse par, for hundredtusindvis af kroner.'

En anden bruger kommenterer opslaget med et skærmbillede af en Facebook-tråd, hvor den omtalte rugemor giver udtryk for, at hun har svært ved at elske børnene.

'Jeg har trods min titel som mor til nu fem virkelig haft problemer med at elske dem her fra starten. Mentalt har jeg slet ikke følt, at de var mine,' står der i kommentaren på skærmbilledet.

Flere Facebook-brugere giver under skærmbilledet udtryk for, at det er 'grotesk', at de 'får kvalme' og at 'den der udmeldelse burde om noget få hende frakendt forældremyndigheden'.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra rugemoderen fra dokumentaren.