RS-virussen fortsætter med at brede sig i Nordjylland. Siden mandag er antallet af indlagte børn med sygdommen steget med 80 procent i Aalborg.

B.T. har de seneste dage afdækket, hvordan RS-virussen presser sygehusene i både Aalborg, Århus, Odense og Hvidovre. Og indlæggelsestallene fortsætter nu med at stige.

I skrivende stund er 18 børn indlagt med RS-virus på Aalborg Universitetshospitals børneafdeling, oplyser hospitalet til B.T.

For 24 timer siden hed tallet ti.

I Hjørring hedder tallet i skrivende stund otte. Det er en stigning på fire børn siden mandag.

Statens Serum Institut (SSI) oplyser, at der pr. dags dato ikke har været dødsfald som følge af den aktuelle RS-smitte, men smittestigningen har alligevel konsekvenser for Aalborg Universitetshospitals afdeling i landsdelens hovedstad.

»Vi har indkaldt ekstra personale, og det har været nødvendigt at aflyse aftalte forløb med ikke-akutte patienter i de ambulante klinikker,« fortalte Charlotte Rittig, ledende overlæge på Børneafdelingen på Aalborg Universitetshospital, mandag til B.T.

RS-virusset er en luftvejsinfektion, som kan være særlig farlig for børn under to år, da infektionerne kan medføre vejrtrækningsbesvær.

Charlotte Rittig har tidligere påpeget over for B.T., at det primært er de helt unge børn, som er indlagt i Aalborg.

»De lidt større børn kommer sædvanligvis igennem forløbet med RS-virus lidt nemmere i eget hjem.«

»Cirka halvdelen af de indlagte får vejrtrækningsstøtte i form af eksempelvis en CPAP-maske. De indlagte børn er i gennemsnit indlagt omkring 4-5 dage,« lød det fra overlægen.

Fra uge 20 og til og med forrige uge har der været 2.462 smittetilfælde i Danmark. Alene i sidste uge var der 728 nye smittetilfælde.