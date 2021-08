24-årige Rozeta Yousefi fra Randers skulle mandag have været i Tyskland for at hente sin familie i lufthavnen i Hamborg.

Men flyet blev aflyst, og nu er hendes forældre strandet i Afghanistans hovedstad, Kabul, med hendes 11-årige lillesøster.

Det fortæller hun til TV2 ØSTJYLLAND.

»Det er rigtig hårdt for os, og jeg kunne slet ikke sove i nat, fordi jeg vidste, de var i lufthavnen,« siger hun.

Den 24-årige kvinde, der har afghanske rødder, fortæller, at hun har kontaktet Udenrigsministeriet af flere omgange, men at det ikke er nemt at få et klart svar på, hvornår - hvis overhovedet - hendes forældre kan blive evakueret.

»Vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Vi ved ikke, om de er i sikkerhed, og hvornår de kommer hjem.«

Hun fortæller, at hendes far og lillesøster har dansk statsborgerskab, mens hendes mor har en permanent opholdstilladelse.

Oprindeligt var de taget på ferie i Dubai.

Rozeta Yousefis forældre og lillesøster er i øjeblikket fanget i Kabul. Hun håber, at de bliver evakueret i dag, men intet er sikkert.

»Men så fik de et opkald fra Afghanistan om, at min bedstemor var syg. Min mor havde ikke set sin mor i lang tid, så hun blev meget bekymret,« siger hun og understreger desuden over for B.T., at der på daværende tidspunkt var relativt sikkert i Afghanistan.

De tog derfor til Afghanistan for at besøge bedstemoderen, men den beslutning skulle altså vise sig at få store konsekvenser.

»De var på vej hjem, men da de ankom til lufthavnen, blev deres fly aflyst,« siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Rozeta Yousefi fortæller til TV2 ØSTJYLLAND, at hun har været i kontakt med sine forældre søndag aften og igen mandag morgen.

»De var kommet ombord på et fly, som skulle til Tyrkiet, men det kunne ikke komme op at flyve, fordi folk hang sig i vingerne og hjulene,« siger hun.

Og det er tunge beretninger, som hun har fået fra Afghanistan.

»Min far ringede i morges og sagde, at der var mange døde i lufthavnen, fordi folk havde trampet på hinanden,« siger hun.

»De var i lufthavnen, da man kunne se at folk faldt ned fra flyene,« siger hun og henviser til de mange videoer af panikslagne mennesker i Kabuls lufthavn, der er gået viralt på de sociale medier.

Rozeta Yousefis forældre og søster er nu taget hjem til nogle familiemedlemmer i Kabul, hvor de afventer situationen, fortæller hun.

I Randers sidder Rozeta Yousefi tilbage med uvisheden om, hvad der kommer til at ske familien.

Og samtidig har hun måtte informere lillesøsterens skole om, at hun ikke kommer til at møde op det næste stykke tid.

»Det er meget hårdt at se, for det var begyndt at blive godt i Afghanistan. Jeg var selv på ferie der i marts måned,« siger hun til TV 2 ØSTJYLLAND.

Det har ikke været muligt for TV2 Østjylland at få kontakt til Rozeta Yousefis forældre i Afghanistan, da de er optagede af at løse deres situation.

Udenrigsminister Jeppe Kofod fortæller til DR Nyheder, at op mod 60 danske statsborgere har henvendt sig i løbet af de seneste døgn med ønsket om at blive hjulpet ud af Afghanistan.

B.T. har været i kontakt med Rozeta Yousefi tirsdag formiddag. Her fortæller hun, at hendes forældre har fået oplyst, at de muligvis bliver evakueret i dag, men at det endnu er usikkert, hvorvidt det kommer til at ske.