Som udgangspunkt er Royal Run med kronprinsfamilien blevet startet for at hylde idrætsfællesskabet og bringe befolkningen tættere på hinanden.

Men i år var der problemer i forbindelse med løbet, som ødelagde fællesskabsfølelsen for nogen.

Dorthe Hansen skulle deltage i det københavnske Royal Run sammen med sin mor.

Dagen før løbet tager hun ind ved Østerbro Stadion for at hente deres startnumre og de tilhørende ting, som man får, når man køber sin deltagelse.

»Men derinde finder jeg så ud af, at de t-shirts, som man er blevet lovet, slet ikke er i de størrelser, man har bestilt på forhånd,« forklarer hun til B.T.

Når man tilmelder sig til Royal Run skal man nemlig oplyse, hvilken størrelse t-shirt man ønsker at have. Men noget er gået helt galt.

»Der er kun small og ekstra small tilbage,« siger Dorthe Hansen.

Derfor er den ønskede størrelse ikke tilgængelig for Dorthe Hansen og hendes mor, og det, synes hun, er for dårligt.

»De siger så, at de bare ville eftersende det, men det mener jeg ikke, at vi kan bruge til noget. Vi ville jo bruge trøjerne i løbet,« siger Dorthe Hansen.

Hverken hende eller hendes mor er specielt løbetrænet, men de så folkefesten sidste år og melder sig til, fordi de gerne vil opleve det. Så de tager udfordringen op.

»Det handler om fællesskabet den dag. Langt størstedelen bruger de Royal Run-t-shirts, når de skal løbe, og det knytter altså os alle tættere sammen. Konceptet er jo fantastisk, hvis de altså havde styr på det. En del af fællesskabsfølelsen er jo væk, når vi ikke har den t-shirt,« lyder det fra Dorthe Hansen.

Jakob Larsen, der er direktør i Dansk Atletikforbund og med i løbsledelsen i forbindelse med Royal Run beklager situationen.

»Det var ikke tilfredsstillende hverken for dem eller for os. Vi synes, at det er enormt ærgerligt for alle dem, som ikke fik deres t-shirts.«

Han forstår Dorthe Hansen og de andres frustationer over de manglende t-shirts til løbet, men han lover, at forholdene bliver bedre næste år.

»Det er vigtigt at sige, at året før kom vi til at have alt for mange t-shirts til overs. Det var heller ikke godt,« lyder det fra Jakob Larsen

»I år vælger vi så at gøre det på en anden måde, men det ender med, at der en del af leverancen, som ikke når at komme frem i tide, og det er selvfølgelig virkelig skuffende.«

»Man lærer af sine fejl, og derfor ved vi nu, hvordan vi ikke skal gøre det næste år,« siger Jakob Larsen.

En uge efter løbet modtager Dorthe Hansen og hendes mor en mail fra Royal Run, hvor de oplyser, at man nu kan få eftersendt sin t-shirt.

Men det tilfredsstiller hende ikke.

»Det går hen og bliver en principsag for mig. Det er altså bare ikke i orden, hvad de gør her!«

Det er de hvide t-shirts som flere af løbets deltagere endnu ikke har modtaget. Foto: Henning Bagger Vis mere Det er de hvide t-shirts som flere af løbets deltagere endnu ikke har modtaget. Foto: Henning Bagger

Derfor starter Dorthe Hansen en mailkorrespondance med Royal Run. Hun ønsker en kompensation for, at de ikke kunne leve op til, hvad de lovede, når man tilmeldte sig.

Men Royal Run ignorerer hendes ønske og skriver i stedet blot, at hun har muligheden for at få tilsendt sin t-shirt.

»Jeg synes, at det er en arrogant holdning af dem at have,« siger hun.

»Det er jo for mig ikke pengene i det, der betyder noget. Det er ikke værdien i en t-shirt. Det er princippet i, at de mener, at de tror, de tilfredsstiller folk ved bare at sende den to måneder, efter den var aktuel,« forklarer Dorthe Hansen.

»Jeg synes, at der manglede noget til løbet. For at være en del af det. Der er virkelig mange, der løber, og der er også utrolig mange, der løber i de t-shirts.«

Det kræver ikke en lang søgning inde på Royal Runs Facebookside for at finde ud af, at Dorthe Hansen ikke er den eneste, som er utilfreds over de manglende t-shirts.

Der er nemlig mange, som deler hendes holdning.

‘Tak for et godt løb Royal Run 2019. Men et kæmpe malurt er den manglende t-shirt. Det fik min bedre halvdel til helt at boykotte løbet,’ skriver Claus Willén i sit opslag på siden.

Han skriver i samme sammenhæng, at de nu overvejer, om de overhovedet vil deltage, hvis Royal Run også bliver afholdt i 2020.

»Jeg tænker, at vi taler hundredvis af mennesker, der ikke har fået deres t-shirt. Da jeg var dernede, var der mange andre, som ikke kunne få t-shirts i den rigtige størrelse,« forklarer Dorthe Hansen.

Som udgangspunkt har det ikke været diskuteret i Royal Run-ledelsen at give kompensation.

»Først og fremmest er det vigtigt for os at få givet de resterende personer deres t-shirts,« siger Jakob Larsen.