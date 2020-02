I november sidste år fandt en forbipasserende en død musvåge og en ditto duehøg side om side i en skov ved Tønder i Sønderjylland.

Nu viser det sig, at begge rovfugle var blevet forgiftet.

Det skriver Jægerforbundet på dets hjemmeside, hvor forbundets formand, Claus Lind Christensen, også udtrykker harme over nyheden.

»Der render nogle mennesker rundt i vores natur, som er totalt ligeglade med lovgivning og almindelig moral og ordentlig opførsel. Det er dybt beskæmmende.«

De to rovfugle blev efter fundet sendt ind til Center for Diagnostik på DTU med henblik på at finde dødsårsagen.

Resultatet af undersøgelserne viser, at det var nervegiften carbofuran, der kostede begge de prægtige fugle livet.

Nervegiften, som har været forbudt at anvende i EU siden 2009, er ikke blot farlig for rovfugle, men også mennesker og hunde, der uforvarende kan komme i kontakt med giften, oplyser Miljøstyrelsen.

Styrelsen har anmeldt sagen til politiet, da det er ulovligt at forfølge rovfugle i Danmark.

Rovfugle er nemlig totaltfredede - og duehøgen er desuden beskyttet af EU's fuglebeskyttelsesdirektiv.

Skulle gerningsmanden blive fundet, mener formand for Jægerforbundet dog, at pågældende formentlig vil slippe for let.

Ifølge ham er lovgivningen om faunaforbrydelser - som den slags kaldes - ikke streng nok.

»Ofte er der tale om ganske små bøder. Og når straffene ikke er strengere, så skader det ikke kun retssikkerheden hos befolkningen. Det er også et uheldigt signal til politiet om, at de grove faunaforbrydelser ikke er alvorlige forbrydelser, der behøver omfattende efterforskning, siger formanden.«

Derfor har han planer om at kontakte miljøminister Lea Wermelin (S) for at drøfte den nuværende lovgivning.

»Uanset hvem, som udfører de her forbrydelser, så er det ofte jægerne, som mistænkes for ugerningerne, og det kan vi som lovlydige jægere ikke leve med,« siger han på forbundets hjemmeside.

Han fortsætter:

»Danmarks cirka 170.000 jægere er lovlydige borgere, og det er ikke rimeligt, at de sættes i dårligt lys på grund af nogle få komplette idioter. Derfor skal alle sejl sættes ind for at stoppe de her mennesker.«