For en sjælden gangs skyld var der en forbindelse mellem restauranterne i Paris og Hvidovre Hospital.

I hvert fald hvis man tager Pixar-filmen 'Ratatouille' som indikator for, hvordan de parisiske restauranter fungerer.

Medarbejdere i køkkenet fandt nemlig i begyndelsen af sidste uge rotter i det store køkken, der leverer mad til alle hospitalets patienter, såvel som medarbejderkantinen.

Det oplyser hospitalets servicechef, Mette Gliese.

»Vi lukker helt ned og stopper al produktion omgående og spærrer det af. Og så får vi et skadeservicefirma til at komme og hjælpe: Hvor kommer rotterne ind henne?« forklarer hun.

De små skadedyr kan inficere fødevarer med smitsomme sygdomme, og det er naturligvis ekstra farligt på et hospital, hvor mange er ekstra sårbare.

Derfor ender køkkenet med at være lukket i hele sidste uge, hvor de undersøger, hvor de to rotter kommer fra og holder øje med, om gnaveraktiviteten stopper. Først efter to test, der varer 24 timer, må de åbne igen.

»Og det har vi gjort søndag efter aftale med Fødevarestyrelsen. Men hele køkkenet skal rengøres og desinficeres, og derfor er vi først gået i gang med at lave mad igen i går eftermiddags,« forklarer Mette Gliese.

I mellemtiden har patienter og personale fået takeaway fra et firma, de fast samarbejder med, forklarer servicechefen.

Hvis jeg var indlagt ville jeg nok være lidt bekymret. Hvad siger I til dem?

»Vi er jo bekendt med, at der kan komme skadedyr. Så vi kigger altid efter, om der er rotter eller mus. Kigger efter ekskrementer og sådan noget. Sådan et køkken rengøres meget grundigt hver dag flere gange, og det er køkkenpersonalet selv, der opdagede det. De er trænet i at kigge efter, og man kigger efter, når man henter varer fra lageret,« siger Mette Gliese.

Kan I garantere, at der ikke er nogen patienter, der har taget skade af de her skadedyrs tilstedeværelse?

»Vi er ret trygge ved det mad, vi har sendt ud, og vi reagerer prompte, da vi bliver opmærksomme på det. Den rotte, der blev set, blev set i opvaskeområdet, og altså ikke der, hvor vi producerer mad. Og vi har ikke fået rapporteret om, at nogen skulle have fået ondt i maven eller sådan noget.«

Efter at have rengjort og desinficeret siden søndag, leverer køkkenet igen mad til personalekantinen og hospitalets patienter.

»Så nu krydser vi fingre for, at det er i orden.«