Fødevarestyrelsen har givet Cirkuskroen i Aarhus en sur smiley og en bøde på 10.000 kroner.

Det skyldes, at man har fundet ekskrementer fra rotter i værtshusets kælder og skur. Det er steder, hvor man blandt andet opbevarer drikkelsen.

Fødevarestyrelsen konstaterede problemtet under et besøg den 9 august, hvorefter man udgav en rapport med en sur smiley.

Udover spor efter skadedyr, så skyldes smileyen og bøden ligeledes spindelvæv, støv og skidt de forskellige steder.

Udover den sure smiley, så har Cirkuskroen også modtaget en bøde på 10.000 kroner fra Fødevarestyrelsen.

Anmærkningerne fra Fødevarestyrelsen er udelukkende fra kælderen og skuret.

Indenfor er der ingenting, man kan sætte en finger på. Det skriver TV2 Østjylland.

Lars Andersen, der ejer Cirkuskroen, fortæller dog, at man gør, hvad man kan for at bekæmpe problemet med rotterne.

Blandt andet fik han for tre år siden installeret et helt nyt kloaksystem på hele grunden.

Fødevarestyrelsen fandt spor efter rotter i både kælderen og i skuret.

Lars Andersen har også for nyligt taget tyren ved hornene endnu engang.

Udover det nye kloaksystem har han nemlig sat et helt nyt skur op i baggården, hvor rotterne ikke kan komme igennem.

Derfor synes ejeren nu også, at han har byens bedste lagerrum.

Lars Andersen siger til TV2 Østjylland, at Fødevarestyrelsen var på et uanmeldt besøg torsdag eftermiddag, hvilket resulterede i, at Cirkuskroen fik sin glade smiley tilbage.