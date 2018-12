Seks ud af syv elever, som 3. december blev smidt ud af Roskilde Katedralskole (RKS) for deres medvirken i videoen, hvor en dreng igennem 16 sekunder bliver slået og sparket, er blevet underrettet til kommunen.

I underretningerne - som er sendt til henholdsvis Roskilde Kommune og Høje Taastrup Kommune - fremgår det, at RKS frygter, at flere af drengene er i fare for ende i bandekriminalitet.

Og i et enkelt af drengenes tilfælde frygter skolen sågar, at drengen er i fare for at blive radikaliseret.

»Vi er særligt bekymret for X (navn undtaget, red.) fordi der ikke er nogen far i familien. Han har gået på muslimsk friskole. Han har i forløbet virket helt uinteresseret i at indgå i dialog om problematikken. Han virker 'slukket', ligeglad. Vi er stærkt bekymret for, at han kan lade sig hverve til radikalisering,« står der i RKS’ underretning til kommunen.

Roskilde Katedralskole ligger på Holbækvej i Roskilde. Foto: Google Maps Vis mere Roskilde Katedralskole ligger på Holbækvej i Roskilde. Foto: Google Maps

Overfor B.T. fortæller drengens mor, Mirvat, at hun er chokeret over skolens kommentarer.

»De har slet ikke snakket med os om nogle af de her ting. Det virker, som om de slet ikke ved noget om os, men konkluderer, at han er i fare for at blive radikaliseret, fordi han har gået tre år på muslimsk friskole,« siger hun til B.T.

Mirvat er - ligesom alle hendes børn - opvokset i Danmark, og hun betragter deres familie som en helt almindelig muslimsk familie, der er velintegreret og tager ære i at støtte op om det danske samfund og dets værdier.

»Alle i familien arbejder og har uddannelser. Og min søn er ikke typen, der beder fem gange om dagen, og han har aldrig talt om religion i skolen. Jeg synes, det er en stor overreaktion. Vi ved ingenting om terror,« siger hun.

Underretningspligt Som fagperson har du en særlig underretningspligt, der går forud for din tavshedspligt

Hvis du har et arbejde, hvor du er i tæt kontakt med børn og unge, er du særlig forpligtet til at underrette kommunen om din eventuelle bekymring for et barn eller en ung.

Der stilles ikke krav til, at du som fagperson har et kendskab til barnets eller den unges forhold. Den skærpede underretningspligt betyder, at du har pligt til at reagere, alene på baggrund af forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung har behov for særligt støtte.

Kilde: Ankestyrelsen

I en anden af skolens underretninger til kommunen skriver RKS, at de er 'særligt' bekymret for en anden af de bortviste elever, fordi han lever alene med sin mor og derfor mangler en voksen, mandlig rollemodel.

»Vores opfattelse er, at han derfor søger identitet i en gruppe af drenge med anden etnisk baggrund, som ikke ønsker at tilpasse sig dansk kultur.«

»Det er så langt ude, at jeg lige nu kun kan grine af det,« siger Anni, der er mor til den pågældende dreng. Hun ønsker ikke stå frem med efternavn, da det kan pege tilbage på sønnen.

»Desuden er det fuldstændig løgn, det de skriver. Vi er syv personer herhjemme. Min søn har fire søskende og en papfar, som han har et rigtig godt forhold til. Han ser sin biologiske far i alle ferier, da han bor i udlandet. Der har aldrig været problemer tidligere, og der er ingen, der mangler noget,« siger Anni og fortsætter:

Foto: Privat optagelse Vis mere Foto: Privat optagelse

»Jeg er helt målløs over, at de kan finde på at skrive de her ting. Og jeg ved slet ikke, hvor de har det fra. Min søn har gået på skolen i mindre end et halvt år, og så vidt jeg ved, har ledelsen aldrig været herhjemme. Alligevel konstaterer de, at jeg bor alene med ham, og at han mangler en far. Jeg er rystet,« lyder det fra den frustrerede mor.

B.T. er i besiddelse af samtlige seks underetninger til kommunen, og et gennemgående fokus fra RKS’ side er de manglende faderfigurer og risikoen for, at drengene kan havne i bandekriminalitet.

Ifølge B.T.s oplysninger er det ‘kun’ deres medvirken i videoen, der ligger til grund for bortvisningen og senere underretningen til kommunen. Ingen af eleverne, som alle gik i 1.G, har tidligere haft andre sager med ledelsen.

Skolens rektor, Claus Niller Nielsen ønsker ikke over for B.T. at uddybe, hvad der ligger til grund for underretningerne til kommunen.

»Vi har overholdt vores underretningspligt. Derudover har jeg ingen kommentarer,« lyder det korte svar fra skolens øverste leder.

Ifølge forsvarer Gülüm Yalcin, der repræsenterer de bortviste elever, er skolens håndtering af sagen dybt kritisabel:

»Skolens og især rektorens håndtering af nærværende sag er af så grov karakter, at det er i strid med forvaltningsretlige normer og principper,« skriver Gülüm Yalcin i et svar til B.T.

B.T. har talt med fire ud af de seks forældre, hvis børn er blevet underrettet til kommunen. Alle sammen føler de, at drengenes mørke hår og øjne har været medvirkende til skoleledelsens - i deres øjne - klare overreaktion.

»Jeg synes virkelig, at deres formuleringer er groteske, når årsagen til problemet hele tiden bliver forklaret med, at drengene har en anden etnisk baggrund og derfor muligvis kriminelle. Det hele virker en smule sådan, at der bliver forskelsbehandlet, og jeg synes, det er en rigtig dårlig måde, skolen håndterer det på. Og hvordan kan de konkludere alt det her, når de kun har haft en fem minutters samtale med os? Er det nok til at vide, hvem vi er som personer?,« spørger en far til en anden af de bortviste drenge.