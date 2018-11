Mørket er ved at falde på søndag aften i Roskilde, da B.T. møder 19-årige Laura Lindahl Hansen fra nabogymnasiet til Roskilde Katedralskole, hvor der sidste fredag blev optaget en video af en elev, der bliver slået sparket og trampet på af 10 andre elever.

»Folk snakker om, at det er grotesk og meget voldsomt. Også det der med, at det er et ritual. Det virker bare så mærkeligt, altså.«

Det fortæller Laura Lindahl Hansen til B.T. Hun går selv i 3.g på Roskilde Gymnasium, og hun så den voldsomme video for første gang lørdag.

»Det var en af mine veninder, der havde fået den sendt på Messenger. Jeg ved så ikke lige, hvordan hun havde fået fat i den,« siger hun.

Roskilde Katedralskole ligger på Holbækvej i Roskilde. Foto: Google Maps Vis mere Roskilde Katedralskole ligger på Holbækvej i Roskilde. Foto: Google Maps

Hun fortæller, at den florerer rundt på nettet, og at de fleste, hun kender, har set den. Også inden B.T. søndag eftermiddag offentliggjorde den på bt.dk.

Da hun så, hvordan de 10 drenge banker den sidste fyr som et form for fødselsdagsritual i forbindelse med hans 16-års fødselsdag, blev hun chokeret:

»Det er ret voldsomt og uforståeligt. Det er lidt mærkeligt, altså, hvad skal det til for?«

Hun aner ikke, hvem de 10 drenge er. Men flere af Laura Lindahl Hansens venner og veninder går på Roskilde Katedralskole, og hun fortæller, at det påvirker dem, det der er sket.

Foto: Privat optagelse Vis mere Foto: Privat optagelse

»De fortæller, det er noget, der bliver snakket meget om. En af mine veninder sagde også, hun havde set dem stå i en kæmpe flok og været sådan lidt ‘hvad sker der’. Der er ikke sådan noget, der skaber en god stemning på et gymnasium i hvert fald.«

Og det er ikke kun eleverne fra Katedralskolen, der er påvirket af det voldsomme overfald. Ifølge Laura Lindahl Hansen er det noget, de fleste, hun kender i Roskilde, snakker om.

»Man tænker ikke, det er noget, man selv er blandet ind i jo. Men jeg kunne godt forestille mig, der er nogen, der kunne blive lidt skræmte af det,« siger hun og fortæller, at hun ikke håber, de bliver smidt ud, men at der bliver taget ordentlig hånd om det.

Professor emeritus i socialpsykologi og tidligere formand for Børnerådet Per Schultz Jørgensen, mener, at det at filme ritualet med henblik på at dele det på nettet er sigende

»Der er nok tale om et kæmpestort behov for at profilere sig på de sociale medier,« siger han til Ritzau og fortsætter:

»Derfor er man i stand til at gå langt ud over grænsen for anstændighed og ordentlighed, når man kan udstille en så grov, nedværdigende adfærd på de sociale medier.«