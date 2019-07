40 procent af Roskilde Festivals samlede CO2-udledning kommer fra maden. Det vil festivalen nu gøre op med.

Hvor stor er klimabelastningen ved at lave en cheeseburger? Og er det mere bæredygtigt at vælge en kyllingeburger?

Det spørgsmål kan festivalgæster få svar på, når Danmarks største musikfestival, Roskilde Festival, i denne uge løber af stablen.

For i år er det nemlig muligt at vælge mad efter, hvor stort et CO2-aftryk det enkelte måltid efterlader. Det sker ved hjælp af såkaldte klimamenuer, som hænger ved alle madboder.

- Roskilde Festival har en ambition om at sætte et bæredygtigt aftryk i verden.

- Maden udgør en stor del af det CO2-aftryk, festivalen efterlader, og det vil vi selvfølgelig gerne ændre på, så aftrykket bliver mindre, siger Lars Orlamundt, der er Roskilde Festivals divisionschef.

Sidste år kom 40 procent af Roskilde Festivals samlede CO2-udledning fra maden. Fra de 2,5 millioner måltider, som blev solgt i 2018, udledtes 2130 tons CO2 i de otte dage, festivalen varer.

Og selv om det ifølge Lars Orlamundt ikke er alarmerende sammenlignet med en almindelig dansk by, så er det for alt meget, og noget festivalen vil lave om på fra i år, siger divisionschefen.

- I år har vi via dialog og frivillighedens vej snakket med nogle af dem, der har et stort aftryk, om, hvordan vi kan ændre deres aftryk, så de stadig har gode, velsmagende retter, men så de påvirker miljøet mindre, siger Lars Orlamundt.

Han tilføjer, at festivalen ikke har nogen krav til, hvor meget madbodernes skal reducere dets CO2-udslip "endnu".

Inden festivalen gik i gang har det imidlertid været muligt for madboderne at få beregnet deres menuers CO2-aftryk.

Det har kunnet lade sig gøre ved hjælp af et system, som Roskilde Festival har udviklet med en svensk virksomhed, Carboncloud.

Muligheden har fået nogle madboder til allerede i år at tilpasse menuerne, så de er mere bæredygtige. Blandt andet ved at udskifte oksekød med kylling i en burger, fortæller Lars Orlamundt.

Han håber dog også, at festivalgæsterne vil blive mere bevidste om at tage bæredygtige valg.

- Vi håber at kunne få åbnet deltagernes og det omgivende samfunds øjne for, at der er nogle ting, vi måske godt kan lade være med at gøre og stadigvæk have en god oplevelse, siger Lars Orlamundt.

Spørgsmål: Er det ligefrem et mål for jer, at alle menuer på sigt skal være CO2-neutrale?

- CO2-neutrale varer det nok lidt tid, før vi kommer hen til, men vores mål er, at Roskilde Festival hvert år reducerer madretternes CO2-aftryk, og vi får ændret de retter, som har de største CO2-aftryk, siger Lars Orlamundt.

/ritzau/