Når der fortsat er restriktioner, kan det ikke lade sig gøre at afholde Roskilde Festival, siger direktør.

Det var en trist administrerende direktør for Roskilde Festival, Signe Lopdrup, der fredag modtog sundhedsmyndighedernes anbefalinger for, hvordan festivaler kan afholdes til sommer.

Med fortsatte restriktioner hen over sommeren har hun "meget svært ved" at se Roskilde Festival blive til noget.

Det udtaler Signe Lopdrup i en skriftlig kommentar.

- Jeg har ud fra ekspertgruppens anbefalinger meget svært ved at tro på, at vi kan samle tusinder af mennesker på Roskilde Festival i slutningen af juni.

- Jeg kan ikke se nogen anden konklusion end, at der fortsat vil være restriktioner. Restriktioner som betyder, at det ikke kan lade sig gøre at afholde Roskilde Festival.

- Tanken om en kommende aflysning er virkelig trist, men det er efterhånden svært at se nogen anden udvej, udtaler Signe Lopdrup.

Fredag har den fælles brancheorganisation Dansk Live også reageret på sundhedsmyndighedernes anbefalinger, som vil blive overleveret til politikerne, der skal tage stilling til restriktionerne.

Dansk Live siger, at der er brug for en afklaring med det samme. Det er også Signe Lopdrups bøn. Man havde regnet med en afklaring allerede i marts.

- Det vigtigste, som politikerne kan gøre nu, er at komme med en meget klar udmelding så hurtigt som muligt. Vi kan ikke vente længere. Vores branche har brug for at vide, hvor vi står, og hvilke rammer vi kan planlægge efter, udtaler hun.

I en pressemeddelelse fredag eftermiddag skriver Roskilde Festival, at "vi skylder tusinder af engagerede mennesker i vores omverden et klar svar om sommerens festival".

- Troen på at kunne afholde Roskilde Festival til sommer er ved at forsvinde, står der.

Rapporten fra sundhedsmyndighederne lægger blandt andet op til, at gæster ikke må overnatte på sommerens festivaler.

Ordningen for udendørs stående arrangementer er delt op i to faser. I første fase må højst 2000 personer deltage, mens der i den sidste fase højst må deltage 10.000 gæster, mener eksperterne.

Samtidig skal alle deltagere have et coronapas, og en lyntest må maksimalt være 24 timer gammel.

Det er muligt at gå fra første til anden fase, når alle borgere over 50 år er vaccineret med første stik, står der i rapporten.

/ritzau/