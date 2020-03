Der er ikke flere billetter til hele Roskilde Festival og kun en begrænset mængde endagsbilletter tilbage.

Roskilde Festival har udsolgt af billetter til hele festivalen - de såkaldte partoutbilletter - oplyser festivalen. Det er det hurtigste billetsalg i festivalens historie.

Dermed er 80.000 billetter til at deltage på hele festivalen blevet solgt. Hidtil var festivalens rekord for hurtigste salg i 1996. Her var der udsolgt fra 29. april.

Roskilde Festival har i 2020 navne som Taylor Swift, Thomas Helmig og Kendrick Lemar som sine hovednavne.

- Det er fantastisk, at vi igen kan melde udsolgt til Roskilde Festival - og endda rekordhurtigt forud for nummer 50, siger talskvinde for festivalen Christina Bilde i en pressemeddelelse.

- 80.000 deltagere har valgt den fulde oplevelse med musik, kunst, aktivisme og fællesskab gennem otte dage til, og det betyder, at vi efter al forventning kan donere et millionbeløb til gode formål efter festivalen.

/ritzau/