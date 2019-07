Ligestilling har nået publikum, men det afspejles ikke i musikken. Det er et problem, mener Roskilde Festival.

Når Roskilde Festival for 49. gang samler 130.000 mennesker til fire dage med koncerter, kommer der endnu en gang til at være en overrepræsentation af mænd i musikprogrammet.

Det er på trods af, at kritikken internt i branchen vokser og vokser.

Ifølge Roskilde Festivals programchef, Anders Wahrén, ville festivalen gerne have flere kvinder i programmet.

Men han siger, at det blandt andet kan forklares ved en generel mangel på kvindelige musikere.

- Jeg synes, det er et problem, at kønsbalancen ikke er bedre i branchen som helhed. At vi så bliver et tydeligt billede på, hvordan den balance ser ud, det er jo så, hvad det er, siger han.

For nylig langede blandt andre den danske sangerinde Anya ud efter cheferne i musikbranchen.

Det gjorde hun i kølvandet på en ny opgørelse over de mest spillede kunstnere på de danske radiostationer i 2018 fra Gramex, som varetager kunstnere og pladeselskabers rettigheder.

Her var top ti over de mest spillede kunstnere på radiostationerne nemlig ene og alene udgjort af mænd. Og det fik Anya til at kalde ligestilling i den danske musikbranche "en by i Rusland".

Anders Wahrén oplever, at der er alt for få kvinder, som vælger at gå musikkens vej - og mange af dem, der gør, falder fra tidligt:

- Og det gør, at vi ender med et udbud, hvor der er en stor overrepræsentation af mænd, og det er ikke godt for nogen af os.

- Det betyder, at der er en helt masse, som formentlig ville have skabt god musik, som aldrig kommer til at gøre det, siger han.

Generelt udgør kvinder omkring 20 procent af udøverne på den danske scene for rytmisk musik.

Roskilde Festival har ikke opgjort, hvordan fordelingen af mænd og kvinder er i årets program. Men festivalen er tidligere blevet kritiseret for kun at have 15-20 procent kvindelige musikere på plakaten.

I år vurderer Anders Wahrén dog, at der er tale om "mere end 20 procent". Festivalen har kvindelige hovednavne som Robyn, MØ og Janelle Monáe.

Dermed er der fortsat langt, hvis festivalen skal nå et punkt, hvor halvdelen af artisterne er mænd, og halvdelen er kvinder.

- Det er en målsætning på sigt, men vi har ikke sat noget årstal på, hvornår vi skal nå dertil. Jeg tror, det her er - en forhåbentlig ikke alt for lang - men en lang, sej kamp, hvor vi skal sætte ind også meget tidligt i karriereforløbet.

- For det handler også om at få inspireret nogle unge piger til at begynde at spille instrumenter, spille musik eller synge eller rappe, og så sørge for, at der er nogle platforme til dem længere henne af vejen, siger Anders Wahrén.

Roskilde Festival varer indtil lørdag den 6. juli.

