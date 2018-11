Der bliver flyttet på flere scener til næste års Roskilde Festival, hvor publikum også kan se frem til at indtage nyt land. Det skriver DAGBLADET Roskilde.

Avalon, som hidtil har ligget vest for Orange Scene, bliver flyttet hen, hvor backstage-området har ligget. Scenen beholder sin profil, men får nye rammer i området, der hidtil har været lukket for flertallet på festivalen.

»Vi prøver at skabe den bedste oplevelse til vores publikum, og vi arbejder med at inddrage de naturlige bevoksninger, bygninger og naturlige rum, der allerede er på pladsen. Backstage Village er et område med flot afgrænsede træer og natur, og der vil vi placere Avalon, for det passer rigtig godt til det område,« siger Bertel Baagøe, der er Roskilde Festivals divisionschef for byplan og produktion, til DAGBLADET Roskilde.

Avalons placering er endnu ikke helt på plads, men det er allerede planlagt, hvilken scene der overtager dens nuværende plads.