Noget af det første, Rasmus Dahlberg kiggede efter, var helikopteren.

»Der er blevet trykket på den rigtigt store knap, hvis den dukker op,« som han siger.

Og det gjorde helikopteren. Som sit eget symbolske tegn på omfanget af det enorme opbud af politi-, ambulance- og brandkøretøjer, som i søndags blev sendt til Field's sidst på eftermiddagen – til det, som katastrofeforskeren Rasmus Dahlberg kalder den største koordinerede indsats nogensinde i Danmark.

»Jeg er sikker på, at vi aldrig før har haft en skarp indsats, hvor så mange beredskabsressourcer er mødt så hurtigt ved et objekt,« siger han.

Udrykning til Fields Der var tale om en omfattende mængde af udrykningskøretøjer, der i søndags blev sendt til Fields: Region Hovedstadens akutberedskab har oplyst, at der blev sendt 31 ambulanceberedskaber.

Ifølge Hovedstadens Beredskab blev der indsat 30 udrykningskøretøjer og 83 brand- og redningsfolk.

Københavns Politi vil ikke oplyse til B.T., hvor stor indsatsstyrken var i søndags, da det kan give et uønsket indblik i størrelsen på det operative beredskab.

Der var tale om en såkaldt massetilskadekomsthændelse, hvor frygten for terror også hurtigt udløste en stor mobilisering i alle sektorer.

For Rasmus Dahlberg var det tydeligt, at det danske beredskab havde taget ved lære af flere store terrorangreb i de senere år. Fra Utøya i 2011 over Paris og Krudttønden i 2015 via diverse skoleskyderier i USA.

»Ser man på det koordinerende arbejde, som er det største succeskriterie for sådan en indsats, så har vi i hvert fald lært en hel masse. For at trække en tråd til Breivik, så lignende det en indsats, hvor ressourcerne fandt hinanden. I modsætning til i Norge,« siger lektoren ved Forsvarsakademiet, der understreger, at han udelukkende har sine betragtninger ud fra livedækningen på tv og billeder fra medierne.

Herunder vil han gennemgå indsatsen ved Field's via detaljer, som det utrænede øje måske ikke lige genkender, men som viser, hvor velforberedt indsatsen egentlig var – og hvor meget udstyr der i virkeligheden blev sendt ud til skyderiet, der endte med at koste tre personer livet:

Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Helikopteren

Rasmus Dahlberg: »Det er en direkte lære af Breivik. Norsk politi havde ikke en helikopter, så de var afhængig af forsvaret, der ikke havde en helikopter i nærheden til at transportere betjentene ud på øen. Derfor måtte de køre derud og sejle over. Det tog lang tid.«

»Det er et kæmpe 'asset' at have til rådighed, og den indgår også i det manhunt-koncept, der blev aktiveret i søndags. Samtidig ville den også kunne være blevet brugt til taktisk indsættelse, hvor den ville kunne have sat politiets aktionsstyrke af på taget af Field's.«

I Danmark står den helikopter, politiet kan råde over, på Svanemøllens kaserne – som et udslag af forsvarsforliget i 2018. Den kan lette inden for få minutter.

Her ses både brandbiler, politibiler og ambulancer stå blandet med hinanden. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Her ses både brandbiler, politibiler og ambulancer stå blandet med hinanden. Foto: Presse-fotos.dk

Mikset af udrykningskøretøjer

Rasmus Dahlberg: »Der er en symbolik i, at når indsatsstyrkernes køretøjer er blandet sammen, er det, fordi de er koordineret. Det vidner om, at man har haft en plan, og at operationscentralerne har arbejdet sammen. Det har man øvet igen og igen i de seneste ti år. Uden en plan ville alle ambulancer ende ét sted, alle brandbiler et andet sted og politibilerne et tredje sted.«

»Det er jo et kæmpe operativt puslespil i realtid, men her hjælper tekniske hjælpemidler som gps ikke mindst, så man kan se, hvor køretøjerne befinder sig.«

Brandfolk med bårer. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson Vis mere Brandfolk med bårer. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

Brandfolk i første række

Som led i den såkaldte SIKS-procedure (Særlig indsats i kritiske situationer) rykkede brandfolk iført skudsikre veste og hjelme og med bårer ind med politiet for at hjælpe sårede ud.

Rasmus Dahlberg: »Når man har massetilskadekomsthændelser bruger man brandfolk på en helt anden måde, og det har man især lært af Bataclan (Paris i 2015, red.), fordi man kunne se, at når man har så mange mennesker, der er såret af skud, skal man have dem hurtigt ud og i sikkerhed. Lige som på en slagmark.«

»De er trænet til at arbejde sammen og forstå hinanden, og det er et kæmpekæmpe spring frem at bruge det. Der synes jeg virkelig, at man er kommet langt. Det skal de have applaus for.«

Containeren med udstyret ses til venstre. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Containeren med udstyret ses til venstre. Foto: Presse-fotos.dk

Den røde container

Rasmus Dahlberg: »Det er brandvæsenets massetilskadekomstcontainer, og det er en helt almindelig container, der hægtes af, men det er ikke noget, der bruges til hverdag. Her opbevares bårerne med hjul og førstehjælpssættene, som brandfolkene kan bruge til at holde ofre i live, inden de kommer ud og kan få specialbehandling af sundhedsberedskabet.«

Region Hovedstadens såkaldte mobile behandlingsplads. Foto: Claus Bech Vis mere Region Hovedstadens såkaldte mobile behandlingsplads. Foto: Claus Bech

Den gule lastvogn

Rasmus Dahlberg: »Det er simpelthen et mobilt hospital, som også er noget, man først har fået inden for de seneste 5-8 år, og det er som konsekvens af terrorhandlinger rundt omkring i verden. Du er nødt til at kunne rulle en skadestue ud på stedet.«

Den blev placeret nær motorvejstilkørslen bag ved Field's.

Beredskabsstyrelsens latsvogn minder lidt om den, som efterforskerne fra DR-serien 'Rejseholdet' arbejdede i. Foto: Claus Bech Vis mere Beredskabsstyrelsens latsvogn minder lidt om den, som efterforskerne fra DR-serien 'Rejseholdet' arbejdede i. Foto: Claus Bech

Den hvide lastvogn

Rasmus Dahlberg: »Der er et såkaldt Ledelses- og kommunikationsmodul, og der findes kun en af dens slags i Danmark. Det er et mobilt operationscenter, som Beredskabsstyrelsen kan køre ud og stille til rådighed med alt det nødvendige kommunikationsudstyr indbygget.«

Som det kan ses på billedet, blev lastvognen placeret ved hotellet Crown Plaza, der ligger på den anden side af motorvejen i forhold til Field's.

Den formodede gerningsmand, en 22-årige mand, blev anholdt kun et par håndfulde minutter efter første alarmopkald.