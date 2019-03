Rosengårdcentret i Odense oplever i øjeblikket en hel del indbrud i kundernes biler.

Torsdag i sidste uge var Josephine Mogensen og fire veninder i Rosengårdcentret. Da de kom ud til bilen på parkeringspladsen, kunne de godt se, noget var galt.

Forruden i bilen var smadret, og tyven slap derfor afsted med fem bærbare computere, en iPad og dyre tasker. Dette var også på trods af, at kvinderne havde dækket deres værdigenstande til med jakker.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Det samme skete for en anden ung kvinde, der også kom ud til en tømt bil, efter hun kun havde været i Rosengårdcentret i præcis 23 minutter.

Og det var kun to ud af i alt syv indbrud i forskellige biler i sidste uge.

Centrets leder, Casper Bach Andersen, fortæller, at de prøver at bekæmpe det store tyveri-problem, de i øjeblikket oplever.

»Allerede sidste år var vi i dialog med politiet. Vi snakkede om, hvad vi kunne gøre, og deres bedste anbefaling var, at vi kunne sætte de skilte op, som vi har i dag,« fortæller Casper Bach Andersen.

På skiltene anbefales det, at man skal 'tømme bilen, før tyven gør det'.

Rosengårdcentret har ikke præcise tal på, hvor mange indbrud i biler, de i alt har haft. Derfor vides det ikke, om skiltene har nogen effekt.

Casper Bach Andersen er meget ked af det på vegne af de kunder, som er blevet udsat for indbrud i deres bil.

Politiet er dog overbevist om, at videoovervågning ikke vil hjælpe på problemet. Deres erfaring er nemlig, at man sjældent kan identificere tyvene på billederne alligevel, da de typisk er hætteklædte.

Casper Bach Andersen ser heller ingen grund til at ansætte vagter, der kan patruljere i området. Og det anbefaler politiet heller ikke.

Parkeringsarealets størrelse er over fem hektarer. Derfor ville det kræve alt for mange ressourcer, hvis de skulle have vagter over det hele. Derfor mener centerlederen, at det er vigtigere at have vagter inde i centret, så gæsterne indenfor føler sig sikre.

Han understreger også, at indbrud i biler på Rosengårdcentrets parkeringsplads ikke er et sjældent syn, og at der generelt er mange indbrud i biler på forskellige parkeringspladser.

Flere brugere på Facebook, som har fået stjålet værdigenstande fra biler, opfordrer derfor folk til at være skeptiske, hvis de støder på lidt for gode tilbud på for eksempel billige computere eller tasker af mærkerne Louis Vuitton, Marc Jacobs og Calvin Klein.