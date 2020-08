Tre spanske mænd kan takke et ægtepar fra Varde for, at de stadig trækker vejret og er i live.

Mændene sov i en træ-feriebolig i Arrild Ferieby. Og klokken 01.44 kunne ægteparret se, at naboens terrasse stod i flammer.

De reagerede prompte ved at få gæsterne fra Spanien vækket og på den måde redde deres liv. Det skriver JydskeVestkysten.

Indsatsleder for Brand & Redning Sønderjylland Thomas Krakau fortæller, at ægteparret har været forskellen på liv og død.

»Hvis vi var kommet frem bare tre-fire minutter senere, kunne vi havde haft en bygningsbrand. Hvis ikke de havde reageret så hurtigt, så kunne det være endt med tre indebrænde.«

Manden fra Varde, Nis, har sagt til mediet, at han så branden ved en tilfældighed, da han var ude af sengen. Han tilføjer, at nogle af flammerne var to meter høje.

Thomas Krakau siger, at branden er opstået, fordi et cigaretskod eller et stearinlys har antændt terrassen. Indsatslederen mener samtidig, at ægteparrets ageren er prisværdig, og han synes, de fortjener en medalje.

Efter en kraftig udluftning var træboligen klar til, at de tre spanske mænd kunne sove videre.