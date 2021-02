Asta Olivia Nordenhof og Ursula Andkjær Olsen er de danske nominerede til Nordisk Råds Litteraturpris 2021.

Et par anmelderroste danske forfattere er torsdag blevet nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris 2021.

33-årige Asta Olivia Nordenhof er nomineret for sin debutroman, "Penge på lommen", som er første bind af i alt syv bøger i septologien "Scandinavian Star" om brandkatastrofen, der kostede 159 mennesker livet natten til 7. april 1990.

Og 50-årige Ursula Andkjær Olsen, som er rektor på Forfatterskolen, er nomineret for sin digtsamling "Mit Smykkeskrin". Det er de nationale medlemmer af bedømmelseskomitéen, som har nomineret værkerne til prisen.

Prisen er siden 1962 blevet uddelt til et skønlitterært værk, som er skrevet på et af de nordiske sprog. Ud over de to danske forfatteres bøger er 12 andre nordiske værker nomineret.

Både Asta Olivia Nordenhof og Ursula Andkjær Olsens nominerede bøger blev vel modtaget blandt danske anmeldere, da de udkom.

Asta Olivia Nordenhofs "Penge på lommen" fik i januar 2020 fem ud af seks hjerter af Politikens anmelder Mikkel Krause Frantzen.

Han fremhæver i sin anmeldelse, at hun "skriver helt afsindigt godt", og at bogen er "fuldstændig overbevisende".

Den eneste grund til, at den ikke får seks hjerter, er ifølge anmelderen, at der stadig mangler seks bind af romanserien, som "man allerede nu går og slet ikke rigtig kan holde ud at vente på".

Også Informations anmelder Tue Andersen Nexø var begejstret og kaldte bogen "umanerligt god".

Ursula Andkjær Olsen fik ligesom sin kollega rosende ord fra anmelderskaren for sit værk. Af Politikens anmelder Benedicte Gui De Thurah Huang fik digtsamlingen "Mit Smykkeskrin" seks ud af seks hjerter.

Anmelderen skriver, at digtsamlingen "tog pusten fra mig", og at den er "et orkester af farver".

Informations anmelder Nanna Goul skriver, at "værket er abstrakt og kræver noget af sin læser".

- "Mit Smykkeskrin" er en udfordrende digtsamling, der dog vokser betydeligt med (gen-) læsningen og som i dybde, kraft og smertelig skønhed er det hele værd, skriver hun.

Modtageren af prisen bliver afsløret 2. november 2021 i København. Med prisen følger 300.000 kroner.

Senest en dansker vandt, var i 2019. Her modtog Jonas Eika prisen for sit værk "Efter Solen". Sidste år gik prisen til finske Monika Fagerholm for bogen "Hvem Dræbte Bambi".

