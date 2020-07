Orker, alfer, prinsesser og troldmænd er på tværs af landets kommunegrænser faret i flint over en lille, silkeborgensisk rollespilsforenig.

Foreningen, som hedder Katastrofe Kompagniet, er ifølge kritikere gået for langt i fantasiens navn og gjort sig skyldig i sexistiske og nedgørende kommentarer og illustrationer.

I deres åbne Facebook-gruppe har de lavet et opslag, hvor de i deres kaffeklub – 'Bukaffe Klubben' – tilbyder varme forfriskninger.

Og det er her, de førnævnte orker, prinsesser og troldmænd retter deres tryllestave fulde af kritik mod de fire fyre fra Silkeborg.

Opslaget på Facebook har fået kras kritik af flere, der mener, at det er med til at fastholde en sexistisk og mandsdomineret kulrur i rollespilsbranchen. Vis mere Opslaget på Facebook har fået kras kritik af flere, der mener, at det er med til at fastholde en sexistisk og mandsdomineret kulrur i rollespilsbranchen.

»Fy for satan«

De fem forskellige kopper kaffe, man kan vælge imellem i klubben, er nemlig navngivet med pornografiske referencer fulde af sexistiske under- og overtoner.

Eksempelvis kan man bestille en ‘cheap slut’ – som frit kan oversættes til ‘billig tøjte’ – eller en ‘reverse bukake’, som ud fra en hurtig Google-søgning primært finder sted på hjemmesider, hvor skuespillerne kun har tøj på i starten af scenerne.

Situationen, som Katastrofe Kompagniet har skabt på deres Facebook-side fredag aften, lever til fulde op til foreningens navn.

Vrede følgere raser om kap over foreningens opslag, som de mener understøtter og fastholder en sexistisk kultur i rollespilsmiljøet.

'Fy for fanden. Jeg ville aldrig sætte mine ben et sted, hvor jeg skulle bede om en cheap slut eller et af de andre frastødende navne, for at få en kop kaffe. Tænk lige over hvilket syn på kvinder I sender, når det der er jeres udspil til deltagerne,' skriver en kvinde i kommentarsporet.

En anden skriver:

'Nu siger jeg det her så pænt som overhoved muligt… Hvad fanden fuck fik jer til at tro at det var en god ide? Er det en del af jeres formål at fremme MERE sexisme i rollespilsmiljøet? Eller tænker I bare ikke længere end halvvejs ud over jeres egen næsetip?'

Tør ikke stå frem

En kvindelig rollespiller, som B.T. har talt med, mener, at illustrationen til højre i opslaget, hvor syv mandetegn peger deres pile ind mod et omringet kvindetegn er et udtryk for en mandlig dominans, der i mange år har gennemsyret rollespils-branchen.

Figuren til højre i billedet med de syv mandetegn, der peger ind mod et omringet kvindetegn, er ifølge en kvindelig rollespiller, som B.T. har talt med, et udtryk for en mandlig dominans, der gennemsyrer rollespilsmiljøet herhjemme. Vis mere Figuren til højre i billedet med de syv mandetegn, der peger ind mod et omringet kvindetegn, er ifølge en kvindelig rollespiller, som B.T. har talt med, et udtryk for en mandlig dominans, der gennemsyrer rollespilsmiljøet herhjemme.

En branche, hvor kvinder ifølge kvinden er ringeagtet.

Kvinden ønsker ikke medvirke og tør ikke stå frem med navn, da hun er bange for at blive svinet til i ‘miljøet’.

Ifølge Bifrost, der er landsforeningen for rollespil, har kvinden intet af bekymre sig om.

Katastrofe Kompagniets opslag - eller de holdninger de udtrykker - hører nemlig ikke hjemme i den danske rollespilsbranche.

Det understreger generalsekretær i Bifrost René Bokær, som B.T. fanger midt i et rollespilsevent fredag aften.

»Bifrost tager afstand fra opslaget, og vores forkvinde vil tage en snak med foreningen. Det er vigtigt, at vi skaber et inkluderende fællesskab for alle,« siger han.

Katastrofe Kompagniet er medlem af Bifrost, som har nogle meget klare og definerede regler i forhold køn og sexisme.

På deres hjemmeside har de blandt andet en oversigt over 10 gode råd til et (køns)inkluderende rollespil. Det er blandt andet i disse, de fire fyre fra Silkeborg skal skoles i, når forkvinden ringer en af dagene.

Arkivfoto. Der er ikke tale billeder fra Katastrofeklubben. Foto: Linda Kastrup Vis mere Arkivfoto. Der er ikke tale billeder fra Katastrofeklubben. Foto: Linda Kastrup

Skrevet som en joke

René Bokær mener, at Katastrofe Kompagniets flere gange har lavet opslag for sjov skyld, og at dette opslag også er skrevet som en joke.

En joke, der vel at mærke ikke er sjov, siger han.

»Det viser jo bare, at selv en joke kan være med til at afskrække folk fra foreninger, som vi helst vil have skal være inkluderende for alle.«

På Katastrofe Kompagniets Facebook-side, som følges af 229 personer, er ‘reverse bukake’-opslaget blevet kommenteret 45 gange.

Illustreret med emojiis synes én, det er morsomt, imens fem græder, og resten er røde i hovederne af raseri.

Katastrofe Kompagniet har ikke selv kommenteret opslaget, der startede som en 'joke', men endte med at antænde en brændende kamp for ligestilling i det danske rollespilsmiljø.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Katastrofe Kompagniet.