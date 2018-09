Danske rygere har i mange år krydset grænsen til Tyskland for at købe billige cigaretter, men i 2018 kan det bedre betale sig for tyskere at tage turen den anden vej.

En opgørelse fra Skatteministeriet viser, at gennemsnitsprisen for en pakke cigaretter i Danmark og Tyskland i 2018 har krydset hinanden, så det nu er billigst at købe cigaretter i Danmark.

Opgørelsen kommer, samtidig med at cigaretproducenten Philip Morris i Danmark har sænket prisen for en pakke Marlboro fra 41,50 kroner til 39 kroner. Begge scenarier bekymrer Kræftens Bekæmpelse.

»Det er en meget trist udvikling. De danske politikere skal til at vågne op og hæve afgifterne markant på cigaretter,« siger Niels Them Kjær, projektchef i Kræftens Bekæmpelse, og fortsætter:

Fakta Fakta: Det koster en pakke cigaretter Gennemsnitsprisen for en pakke cigaretter: 2018 Tyskland: 41,95 kroner Danmark: 40,16 kroner

»I Norge er prisen dobbelt så høj, og der har de kun en femtedel af unge rygere i forhold til det, vi ser i Danmark. Vi ser meget gerne, at priserne bliver hævet markant,« siger Niels Them Kjær.

Skatteministeriet skønner, at prisforskellen mellem danske og tyske cigaretter vil vokse yderligere de kommende år. I 2025 vil en pakke cigaretter være tre kroner billigere i Danmark end i Tyskland.

Der er dog ingen planer om at hæve afgifterne på cigaretter i regeringen.

»I Venstre så vi meget gerne, at cigaretterne var dyrere. Vi vil meget gerne hæve priserne på tobak. Men der er et regeringssamarbejde, og der skal man være enig om den slags,« siger Jane Heitmann, sundhedsordfører for Venstre.

Liberal Alliances sundhedsordfører, May-Britt Kattrup, vil ikke hæve afgifterne på cigaretter. Foto: Steen Brogaard Vis mere Liberal Alliances sundhedsordfører, May-Britt Kattrup, vil ikke hæve afgifterne på cigaretter. Foto: Steen Brogaard

I det andet regeringsparti Liberal Alliance er der ingen planer om dyrere cigaretter.

»En meget stor del af prisen på cigaretter er i forvejen afgifter og moms, og vi mener ikke, at afgifter skal bruges til at regulere folks adfærd med produkter, der kun vedrører dem selv,« siger May-Britt Kattrup, sundhedsordfører for Liberal Alliance.

Hun mener, at unge selv har et ansvar for deres helbred.

»Vi ønsker ikke, at unge ryger. Men det er ikke os, der skal bestemme det. Unge har selv et ansvar. Det er ikke statens opgave at bestemme, hvordan de skal leve. Det er forældrenes opgave,« siger May-Britt Kattrup.