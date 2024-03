Især i Nordjylland forårsagede stormen Rolf stormskader på blandt andet tage og drivhuse.

Omkring 1000 personer har frem til fredag eftermiddag anmeldt skader til forsikringsselskaberne Tryg, Topdanmark og GF Forsikring som følge af stormen Rolf.

Det oplyser de tre forsikringsselskaber.

Både GF Forsikring og Topdanmark siger dog, at man forventer flere anmeldelser de kommende dage. GF Forsikring forventer, at der i alt vil komme omkring 800 anmeldelser.

Stormen Rolf passerede natten til fredag over Danmark med vindstød af orkanstyrke visse steder i landet.

Trods en noget beskeden besøgstid nåede Rolf dog stadig at rasere i de danske husstande.

Der er primært tale om mindre stormskader, som der bliver anmeldt. Få anmeldelser har dog været af lidt større karakter, oplyser forsikringsselskaberne.

- Det er især stormskader som nedfaldne tagsten, men vi har også fået anmeldelser om løse tagplader og knækkede flagstænger, siger boligchef i Topdanmark Helene Ibsen.

Både Topdanmark og Tryg skriver, at det især er deres kunder i Nordjylland, der er blevet hårdt ramt af skader efter stormen.

Skadernes omfang har været begrænsede, på grund af at mange danskere generelt er blevet gode til at sikre sig mod stormvejr, siger Martin Rundager, der er direktør for Skadehjælp i GF Forsikring.

- Vi er efterhånden blevet vant til, at det med jævne mellemrum stormer i Danmark, men det positive er, at vores medlemmer bliver bedre og bedre til at følge rådene og skadeforebygge, så skaderne har været relativt begrænsede, siger han.

GF Forsikring anbefaler blandt andet, at man stiller løse ting som havemøbler væk, graver ens trampolin ned og overvejer, om man burde fælde store træer, der kan vælte ind i ens eget eller naboens hus.

/ritzau/