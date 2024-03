Stormen Rolf forventes at have lagt sig til frokost, og herefter ventes der en mere rolig weekend vejrmæssigt.

Det rusker godt og grundigt i træerne fredag morgen, mens stormen Rolf trækker ind over Danmark, men den ventes dog at have lagt sig omkring frokosttid og give plads til mere roligt vejr hen over weekenden.

Det fortæller Hans Peter Wandler, som fredag morgen er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Det blæser egentlig ret mange steder, og mange steder har vi oplevet vindstød af stormstyrke - stedvist stærk storm - og lokalt op til orkanstyrke, fortæller meteorologen.

- Det kan jo medføre, at tagsten kan blæse ned, grene kan knække, og træer kan vælte. Det kan både spærre veje og togstrækninger, og den kraftige vind kan også give betydelige restriktioner for broer og færgeforbindelser.

Stormen forventes dog at aftage allerede i løbet af formiddagen.

- Jeg forventer, at når vi når frem til frokosttid, er vinden aftaget så meget, at vi er under varslingskriteriet, siger Hans Peter Wandler.

- Det vil nok stadig være blæsende med nogle vindstød op til hård eller stormende kuling, men i løbet af fredag og frem mod aftenen vil vinden fortsætte med at aftage.

- Når vi når frem til i aften, så blæser det ikke overhovedet.

Fra politiet var der tidligt fredag morgen begrænsede meldinger om skader. Flere politikredse melder om væltede træer, mens Suså Landevej nord for Næstved meldtes oversvømmet på et enkelt punkt.

Når stormen lægger sig, er der lagt op til en noget mere rolig weekend vejrmæssigt, siger Hans Peter Wandler.

- Det vil blive en til tider skyet vejrtype med byger, som både kan være med regn og måske endda også slud til tider.

- Dagtemperaturerne vil ligge mellem tre og otte grader med en let til frisk vind - overvejende omkring de sydlige egne.

Nattetemperaturen kan lørdag nat komme ned omkring frysepunktet og søndag nat komme ned på tre frostgrader.

- Om natten kan vi også have lidt nattefrost igen, siger Hans Peter Wandler.

Der vil desuden både lørdag og søndag være udsigt til at få en smule sol.

/ritzau/