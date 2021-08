For nogle dage siden så det aldeles sort ud for 50-årige Tage Damgård Jensen fra Fole.

Mandag i sidste uge regnede det så kraftigt over den lille sydjyske by, at hans hus og garage blev oversvømmet. Videoen øverst i denne artikel viser, hvordan vandet fosser ind i Tage Damgård Jensens bilværksted med store ødelæggelser til følge.

Han skønner, at skaderne fra skybruddet løber op i mindst 100.000 kroner, og det værste er, at hans forsikring ikke dækker.

Men da nøden var størst, var hjælpen nærmest, og i dagene siden skybruddet har Tage Damgård Jensen fået uventet støtte.

En gruppe på otte-ti personer i hans lokalområde er gået sammen og har tilbudt at hjælpe med oprydningen fra vandmasserne.

»De har været her tre dage i træk, og de kommer igen i dag. Jeg har regnet sammen, at vi sammenlagt har brugt over 200 timer. Vi skal nok også bruge en dag eller to mere,« siger Tage Damgård Jensen.

I værkstedet stod vandet så højt, at der var vand i askebægeret på hans gamle Skoda Felicia. Dækmaskine, kompressor, plastskærer og en gammel scooter blev dækket af vand.

Nu er vandet i garagen suget ud og søbet op, blandt andet med hjælp fra et affugtningsfirma i Horsens, der stillede deres maskiner til rådighed kvit og frit. Hvorvidt bilen, scooteren og de mange maskiner kommer til at virke igen, er endnu for tidligt at sige.

Tage Damgård Jensen og hans tamme ræv, Bamse. Vis mere Tage Damgård Jensen og hans tamme ræv, Bamse.

»Nu lader vi dem tørre, og så må vi vente og se, hvor meget af maskinerne der er ødelagt,« lyder det fra Tage Damgård Jensen.

I stuehuset er det gået hårdt ud over trægulvene, der blev totalskadede efter at have været dækket af fem centimeter vand. Med hjælp fra gruppen af frivillige er alle gulvbrædderne nu pillet op og smidt ud af vinduet. Nu skal Tage Damgård Jensen ud og købe nye gulvbrædder for et større pengebeløb.

Selvom han stadig ikke ved, hvordan han skal skaffe penge til at udbedre skaderne, er han rørt over den hjælp, han har fået fra de lokale venner og værkstedskunder.

»Det er helt fantastisk. Jeg er blevet rigtig glad over den hjælp, jeg har fået. Nu ser det lyst ud igen,« siger han.

Tage Damgård Jensen har boet i huset i 32 år, og det er første gang, han bliver ramt af oversvømmelse.