To mennesker bliver kaldt frem og træder hen foran hinanden. De ved det ikke selv, men de har rent faktisk meget mere til fælles, end de tror.

TV 2 har endnu engang sat deres kreative hjerner i blød for at lave en reklamefilm, der kan få danskerne op af stolen under taglinen 'Alt Det Vi Deler'. Den første reklame udkom for omkring to år siden og er blevet vist flere end 400 millioner gange på Facebook.

Nummer to udkom for et par dage siden og er i skrivende stund allerede blevet set 1,6 millioner gange på det sociale medie.

»Mathilde, da du kom til verden for 27 år siden på Christiania, var Inger det første menneske, du så,« lyder det, da to af menneskene træder frem foran hinanden i reklamefilmen, der i stigende grad får følelserne frem hos mange begejstrede Facebook-brugere, der har set videoen.

»Er du min jordemoder?« spørger den overraskede Mathilde, før hun styrter over og giver den ældre dame et knus.

Stille og roligt bliver klumpen i halsen større og større efterhånden som reklamen skrider frem.

Man ser blandt andet en kvinde ved navn Anna møde den mand, der reddede hendes ægtemands liv, da han fik et hjertestop under en løbetur.

Og hen mod slutningen ser man et ældre ægtepar bestående af Jan og Dorit, der møder en kvinde ved navn Rikke, hvis oldefar risikerede sit liv ved at sejle Jan over Øresund en oktober aften under 2. verdenskrig tilbage i 1943.

Her møder Mathilde den jordemoder, der bragte hende til verden for 27 år siden. Foto: Screenshot / TV2 Vis mere Her møder Mathilde den jordemoder, der bragte hende til verden for 27 år siden. Foto: Screenshot / TV2

Reklamefilmen er i den grad gået direkte i hjerterne på flere nærmest grådkvalte danskere.

På Facebook er der kommet flere end tusinde kommentarer allerede, hvoraf de fleste hylder det smukke budskab i reklamen.

'Stop med det der! Jeg sidder og flæber nu,' skriver en bruger ved navn Thomas Heie Nielsen i en kommentar til videoen.

'Smuk video. Godt, jeg tog den vandfaste mascara på i morges,' skriver en anden bruger ved navn Joan Hindsgaul.

'En dansk ting'

»Det er en helt fantastisk modtagelse, vi har fået. Vi er super stolte over, at danskerne har taget så godt imod den. Man kan jo aldrig vide det på forhånd, men vi har virkelig ramt et budskab, som folk finder vigtigt,« siger Kasper Adsbøll, Senior Brand Manager hos TV 2, til B.T. om danskernes reaktion på videoen.

Ifølge ham tager reklamefilmen fat om det almene budskab 'fællesskab'. At hvis man tager sig tid til at kigge op fra telefonen og kigger på dem, der sidder ved siden af, så finder man måske ud af, at man har mere til fælles, end man tror.

»Det er nok en dansk ting, at vi ikke har så meget lyst til at snakke med hinanden i det offentlige rum. Men den der transformation fra, at man ikke kender hinanden, til at man finder et fællesskab, er en meget stærk følelse, og det er dét filmen viser.

Det med at kigge op fra telefonen er da også noget, som flere brugere på Facebook kan nikke genkendende til:

Tårerne triller blandt deltagerne i reklamefilmen, hvor de møder helt ukendte mennesker, de har noget helt specifikt til fælles med. Foto: Screenshot / TV2 Vis mere Tårerne triller blandt deltagerne i reklamefilmen, hvor de møder helt ukendte mennesker, de har noget helt specifikt til fælles med. Foto: Screenshot / TV2

'Hold da fast en video. Ja, måske vi skulle slukke mobilerne og tale sammen med vores medmennesker,' skriver Maiken Hintze Mathiasen i en kommentar, der har fået over 100 likes.

Ifølge TV 2's kampagneleder Kasper Adsbøll ligger der en enorm mængde research bag filmen. En af udfordringerne var, at de deltagende ikke måtte vide noget, da reaktionerne skulle være fuldstændig ægte.

»Da vi ikke kunne snakke med dem selv uden at afsløre noget, blev vi nødt til at interviewe mennesker tæt på dem. Ingen af deltagerne vidste noget på forhånd, så det er helt ægte følelser, der bliver vist i filmen, og det er derfor, man bliver så rørt, når man ser den, siger kampagnelederen og fortsætter:

»Det var virkelig også stort for deltagerne. Ægteparret Jan og Dorit har sagt til mig, at det har været en af de største oplevelser i deres liv, og de har trods alt levet i 83 år, så det siger en del.«