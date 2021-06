Andreas Byskov Sarbo nåede aldrig at få sin studenterhue. Men på rørende vis fik han den alligevel, da hans klassekammerater kørte forbi Bispebjerg Kirkegård under vognturen.

'De største øjeblikke kommer nogle gange, når vi tør holde hovedet højt og gå ind i det, som ikke er let,' skriver Mikkel Irminger Sarbo i et opslag på Facebook.

Han er far til Andreas Byskov Sarbo, et cykeltalent, der døde i 2019, da han blev påkørt af en bilist i en enkeltstart. Han blev kun 18 år gammel.

I opslaget hylder han studenterne fra 4.U – Team Danmark-klassen fra Falkonergårdens Gymnasium på Frederiksberg – for at have haft deres klassekammerat i tankerne på en festlig dag.

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

»Det er så let bare at stikke halen mellem benene eller hovedet i busken og sige, 'puha det ved vi ikke rigtigt, hvordan vi skal håndtere, eller det kunne også være, at nogen ville blive kede af det',« fortæller Mikkel Irminger Sarbo til B.T. og fortsætter:

»Derfor synes jeg bare, at det var så smukt og rørende, at hans klasse ikke tænkte på, hvad andre måtte tænke, eller om man kunne gøre det,« siger han.

Andreas var en stor del af fællesskabet i klassen, og det var derfor en selvfølgelighed, at deres klassekammerat skulle have sin studenterhue.

Derfor svingede de som et af de første stop ind forbi Bispebjerg Kirkegård, hvor de mindedes Andreas.

Graven er derfor nu udsmykket med både flag, banner og blomster. Ligesom studenterhuen nu er blevet placeret på hans gravsted, der er udformet som et cykelhjul.

»Vi var allesammen meget berørte, og der var også mange tårer. Men der var også stor glæde, hvor vi kunne grine med ham og tænke på de gode minder,« siger den berørte far, som desuden fortæller, at han efterfølgende har haft meget lettere ved at glæde sig over andre, der er blevet studenter.

Med opslaget håber Mikkel at inspirere andre til at være åbne, omkring det at miste nogen man har kær, for man kan godt finde en måde at glædes på alligevel, understreger han.

»Det bobler inde i os på en dårlig måde, hvis vi ikke finder en god måde at være i det på,« siger han.

I sit opslag slutter han med at lykønske de nybagte studenter og takker for den mindeværdige oplevelse.

'Tusinde tak for denne mindeværdige oplevelse og kæmpe tillykke med eksamen! – I er fantastiske repræsentanter for den danske ungdom og har i den grad fortjent at blive fejret!'.