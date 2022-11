Lyt til artiklen

Der er mandefald på den lille ø Tunø.

På øen, der ligger mellem Samsø og Jylland, boede der nemlig tidligere på året 89 mennesker, men i november er tallet 66.

Og nu er der endnu mere, der tyder på, at livet på den lille ø bliver mindre tiltalende.

Tunøs eneste købmand lukker nemlig fra nytår.

Ifølge medier er det cocktailen af manglende kunder og stigende priser, der får købmanden til at trække stikket.

Håbet er ikke helt ude i forhold til at få nye ejere til købmanden, og det er noget, som det såkaldte Tunøudvalget vil kæmpe hårdt for.

»Det er endnu en ting, som ser skidt ud for øens fremtid. Det er en del af vores livsnerve, at vi har et sted, hvor vi kan købe vigtige varer. Tunø-fonden skal finde nye interesserede til at drive købmanden, så det er meget spændende, hvad fremtiden bringer,« siger Tim Grønbech, medformand i udvalget, til DR.