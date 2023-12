Ud til vandet, ned og dyp, op igen og godt nytår.

Det er, hvad mange danskere ynder at gøre nytårsaftensdag for at komme godt ind i det nye år.

Men flere steder i landet skal man passe på.

Det gælder især nord for København, viser data fra badevand.dk.

Her er der en sundhedsrisiko, hvis man vælger at dyppe sig i havets blå vand, skriver TV 2 Kosmopol.

Der er blandt andet røde flag ud for Gentofte Kommune og Rudersdal Kommune. Begge steder skyldes det en stor mængde nedbør, der har skabt overløb på rensningsanlæggene langs kysten.

Samtidig er der også opstået en lækage på en spildevandsledning tæt ved Skovshoved Havbad i Gentofte Kommune.

Lækagen er dog ikke ny, den har været der siden september, hvor kommunen begyndte at udbedre fejlen.

Også ved Albuen i Vejle Fjord har fået det røde flag.