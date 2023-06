Der er røde tal hos selskabet bag A Hereford Beefstouw-restaurantkæden.

»Åh. Skal vi ikke bare sige det på den måde, at det er lidt vanskelige tider,« siger Lars Damgaard, der står i spidsen for selskabet, om det til erhvervsmediet Finans.

Sidste år endte årsresultatet med et minus på 8,3 millioner kroner efter skat.

Det er et fald på mere end ti millioner fra de 3,1 millioner kroner, der stod i årsresultatet året forinden, skriver erhvervsmediet.

Det skyldes blandt andet, at indtjeningen på restaurantdriften har været under forventning, men også coronakrisen, prisstigninger og en skidt udvikling i værdipapirer.

Til Finans forklarer Lars Damgaard, at man næste år forventer at have vendt resultatet.

A Hereford Beefstouw så første gang dagens lys i 1971.

'Det begyndte i Herning i 1971 med en succesrig skjortefabrik og en masse udenlandske kunder med smag for god mad,' har A Hereford Beefstouw tidligere selv skrevet om oprindelsen i et opslag på Facebook:

'Aage Damgaard havde allerede i 1939 startet skjortefabrikken Angli – med blot én enkelt syerske. Siden voksede fabrikken sig stor og verdensberømt – med 300 ansatte og en daglig produktion på 3000 skjorter. Overalt gik folk i Angli-skjorter, og de udenlandske kunder strømmede til det midtjyske.'

Det gav Aage Damgaard og hans hustru, Bitten, en idé, lød det:

'De ville lave en restaurant, der skulle være et raffineret, kulinarisk tilbud til skjortefabrikkens mange opkøbere fra udlandet. Og da ægteparret et år før – i 1970 – havde købt et ældre hus lige ved siden af deres egen gård, var den perfekte ramme skabt.'