På billeder fra både Polen og Ukraine kan man se de mange, mange poser og sække med især tøj, der hober sig op.

»Det viser med al ønskelig tydelighed, at der kommer alt for meget af ting, der ikke er behov for,« siger Anders Ladekarl.

Generalsekretæren fra Dansk Røde Kors kommer derfor med en opfordring til de danskere – og andre – der vil hjælpe de ukrainere, der enten er flygtet fra de russiske styrker til eksempelvis Polen eller stadig befinder sig i hjemlandet.

Han understreger, at behovet i lokalområderne lige nu i virkeligheden er meget enkelt: Der er brug for penge og såkaldt specialiseret, forberedt nødhjælp. Ikke tøj. Slet ikke tøj.

Poser med tøj. Ses her i den polske by Milanowek. Foto: ALIK KEPLICZ Vis mere Poser med tøj. Ses her i den polske by Milanowek. Foto: ALIK KEPLICZ

»Det er ikke fordi, at vi er utaknemmelige, og jeg kan også godt forstå folks lyst til at gøre noget. Men logisk set har vi brug for penge. Det vil give en mere effektiv nødhjælp,« siger Anders Ladekarl:

»Situationen udvikler sig også hele tiden, og det, der er brug for i dag, er ikke nødvendigvis det, der er brug for i morgen. Fleksibilitet og evnen til at tilpasse sig situationen er noget af det, der optager vores tid, og det er nemmere at gøre, hvis vi får penge.«

Samme bøn har generalsekretæren også fået fra sine kollegaer i Ukraine, hvor behovet lige nu er meget specifikt.

Her bliver der købt udstyr til folk i beskyttelsesrum, der ikke kan komme op. Der bliver blive købt førstehjælpsudstyr til hospitaler for at supplere, hvad de måtte mangle. Der bliver investeret i hjælp til børn, så de har nogle at snakke med for at bearbejde krigshandlingerne. Og så er der brug for tæpper og hygiejnesæt til dem, der har måtte forlade deres hjem.

Røde Kors uddeler mad og vand på en metrostation i Ukraine. Foto: Røde Kors Vis mere Røde Kors uddeler mad og vand på en metrostation i Ukraine. Foto: Røde Kors

Også borgmester Wojciech Bakun i den polske by Przemysl, hvor der er ankommet massevis af ukrainske flygtninge, er kommet med en lignende opfordring på Facebook. Her han han efterspurgt specifikke beklædningsgenstande som undertøj, varme sokker, huer og handsker – og understreget, at der ikke er brug for andet tøj.

Der er også en anden grund til, at de flygtningeområderne ikke skal overdænges med pose efter pose fyldt med tøj.

»Forestil dig, at der kommer en tilfældig sæk tøj ned til et Røde Kors-kontor i Ukraine, og så skal de til at sortere i, hvad der kan bruges og ikke bruges. Det er der simpelthen ikke tid og ressourcer til for de frivillige, der er travlt optaget af at redde liv og sørge for forsyninger,« siger Anders Ladekarl:

»Det vil være med til at blokere for adgangen for logistikken, mens alt jo også skal fortoldes. Så er det bedre, at tøj bliver puttet i en genbrugscontainer i Danmark og gjort til penge, så vi kan købe lige præcis de tæpper eller børnetøj, der måtte være brug for.«

En flygtende ukrainske pige ankommer til Przemysl, i Polen. Foto: YARA NARDI Vis mere En flygtende ukrainske pige ankommer til Przemysl, i Polen. Foto: YARA NARDI

Anders Ladekarl tilføjer også, at Dansk Røde Kors i samme sammenhæng i de seneste dage har sagt »nej tak til donationer af alt mellem himmel og jord. som er givet i god vilje, men som lige nu vil stå i vejen for hjælpearbejdet«.

Men der er også kommet penge fra danskerne.

Har du på doneret penge eller andet til nødstedte ukrainere?

Siden torsdag i sidste uge, hvor den russiske invasion begyndte, har Dansk Røde Kors modtaget mere end 20 millioner kroner i donationer. Hvilket generalsekretæren sætter stor pris på.

»Det er overvældende meget og mere, end vi har fået igennem mange, mange år. Jeg kan kun huske tilbage til tsunamien (ved Det Indiske Ocean i 2004, red.), hvor der så hurtigt kom så mange penge fra danskerne, som tilfældet er denne gang,« siger Anders Ladekarl.