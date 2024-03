Fra tirsdag kan familier søge om vinterhjælp, som er 1000 kroner i økonomisk støtte fra Røde Kors.

Tirsdag åbner Røde Kors for ansøgninger til vinterhjælpen, hvor børnefamilier kan søge om 1000 kroner i økonomisk støtte.

Støtten skal gå til familier, der har haft ekstraordinært svært ved at få pengene til at række det seneste år.

- Der er en mængde udsatte danskere, som har behov for en ekstra håndsrækning i en situation, hvor inflationen har taget hårdt på deres i forvejen ganske få penge, siger Anders Ladekarl, som er generalsekretær i Røde Kors.

- Mange er på overførselsindkomster, som ikke er reguleret i samme takt som inflation.

Sidste år blev der også uddelt vinterhjælp, men det var i form af et gavekort til fødevarekoncernen Coop.

I år bliver vinterhjælpen givet som kontanter, der sættes direkte ind på modtagernes NemKonto.

- Det er mere værdigt at give folk mulighed for at vælge, om de vil købe mad, eller de vil købe den medicin, de har brug for, eller de vil købe det vintertøj (de har brug for, red.), siger Anders Ladekarl.

En undersøgelse, som Røde Kors lavede i oktober blandt udsatte børnefamilier, viste, at 16 procent af de adspurgte familier havde undladt at købe lægeordineret medicin til deres barn.

24 havde undladt at give deres barn nødvendige måltider, mens 66 havde undladt at give deres barn nødvendigt tøj eller fodtøj.

Alt sammen, fordi der ikke var råd.

Familierne pegede på eksempelvis prisstigninger på dagligvarer, el og varme som en del af årsagen.

- Jeg bliver jo trist over, at der i et velfærdssamfund som det danske stadigvæk er mennesker, som har svært ved at få tilstrækkeligt på bordet, som har svært ved at give deres børn den medicin, som lægen har ordineret, som ikke har det vintertøj, som vi andre anser som en selvfølge at kunne give vores børn, siger Anders Ladekarl.

- Det vil vi gerne være med til at rette en lille smule op på fra Røde Kors' side.

Man kan søge om vinterhjælp på Røde Kors' hjemmeside.

Røde Kors har en forventning om at kunne give hjælpen på 1000 kroner til 12.600 familier i 2024.

- 1000 kroner er selvfølgelig ikke voldsomt meget, hvis man står og mangler. På den anden side er det trods alt noget, og det gør en forskel i mange økonomier.

- Vi kunne have givet det dobbelte, vi kunne have givet det firedobbelte, men så havde vi kun kunnet give til en meget begrænset mængde, siger Anders Ladekarl.

/ritzau/