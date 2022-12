Lyt til artiklen

Høje renter, høj inflation og stigende priser.

Mange udsatte familier oplever for tiden, at deres privatøkonomi bliver sat under så stort et pres, at de er i fare for at udvikle stress eller depression.

Det viser en undersøgelse foretaget af Røde Kors.

I undersøgelsen har Røde Kors spurgt forældre fra udsatte familier, om de føler sig pressede af de stigende priser og inflation, samt til deres trivsel.

Den viser, at 49 procent af forældrene er i stor risiko for at udvikle en depression eller blive stresset. Det er et niveau, hvor sundhedsstyrelsen normalt anbefaler, at man søger hjælp hos lægen.

»Det er meget grelle tal, som udstiller, hvor pressede familierne er, og det viser også, at det er dem, der i forvejen havde det svært, som betaler den højeste pris i den indeværende krise,« siger Ziga Friberg, chef for Røde Kors' familieaktiviteter.

Særligt småbørnsfamilier er hårdt ramte. Generelt er der mellem 12 og 13 procent risiko for, at en gennemsnitlig småbørnsfamilie udvikler en depression eller bliver ramt af stress. Men i undersøgelsen blandt udsatte forældre er det tal helt oppe på 69 procent.

Det er blandt andet det, at børnene sociale liv begrænset, der for alvor sætter gang i de negative tanker. Hele 56 procent af forældrene i undersøgelsen fortæller, at deres børn har været nødsaget til ikke at deltage i et socialt arrangement, da der ikke var penge til det.

»Mange forældre giver udtryk for, at de er meget følelsesmæssigt påvirkede af at skulle begrænse deres børns sociale liv. Og helt gennemgående viser undersøgelsen, at både børn og forældre er meget påvirkede af de store økonomiske bekymringer, de har, hvilket viser sig ved, at de sover dårligt, er kede af det, har angstanfald, taber sig og fryser,« siger Ziga Friberg.

Det har en ærgerlig konsekvens. Flere af forældrene føler sig nemlig svært ensomme som følge af begrænset økonomi og skam, der får dem til at isolere sig.

Til sammenligning oplevede 12 procent af befolkningen svær ensomhed i 2021.