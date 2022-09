Lyt til artiklen

Det har ikke været let for Røde Kors at finde frivillige, der vil bidrage til årets landsindsamling søndag 2. oktober.

Værst står det til i Nordjylland. I regionen mangler halvdelen af ruterne nemlig en indsamler, skriver TV 2 Nord.

Og med færre hænder på samlebøsserne, jo færre penge bliver der også indsamlet.

»Konsekvensen er, at der er en halv million kroner mindre, og det tab er til at tage at føle på, desværre,« fortæller Røde Kors' fundraisingchef, Morten Jørgensen, til mediet.

Hvorfor, det er blevet sværere at rekruttere de frivillige indsamlere, har han svært ved at svare på.

Morten Jørgensen fortæller dog til mediet, at det er en tendens, man generelt oplever – også i kulturlivet, hvor sommerens festivaler blandt andet havde problemer med at få frivillige hænder til pladserner rundt i landet.

Ifølge Røde Kors' fundraisingchef handler det om, at »folk prioriterer deres tid hårdere«, og at man i kølvandet af coronapandemien har opnået større bevidsthed om, hvordan man skal gøre dette.

Pengene, der samles ind 2. oktober, går i år til blandt andet til katastroferamte børn fra Ukraine, Yemen og Afghanistan.