Røde Kors vil gerne samle endnu flere penge ind, end de gør i forvejen. Men måden, de prøver at få de kolde kontanter på, har fået flere op i det røde felt.

‘Føj for pokker det er frækt. Min bror oplevede det samme. Får lyst til at melde mig ud,’ skriver brugeren Emil på Twitter.

Han kommenterer et opslag af en anden Twitter-bruger, Jesper Lindegaard, som på det sociale medie har delt et billede af en mail, han har fået af organisationen.

Her skriver Røde Kors blandt andet, at de vil hæve det faste beløb, som han allerede donerer.

Jeg har lige fået en mail fra @danskrodekors. De fortæller mig at min faste månedlige støtte vil blive øget, med mindre jeg selv går ind på deres hjemmeside og fortæller dem anderledes.

Altså, what?!? #rødekors pic.twitter.com/jh5akcIRi4 — Jeppe Lindegaard (@JeppeLindegaard) November 7, 2018

Mailen er sendt ud til 21.000 bidragsydere. Hvis de ikke inden 10. december siger, de ikke vil gå med til øgningen på mellem 10 og 20 kroner om måneden, sker den automatisk, skriver Altinget.dk.

Emil og Jesper Lindegaard er bestemt ikke de eneste, der er utilfredse.

'Jeg blev faktisk skidesur og synes overhovedet ikke, at det er i orden. Overvejer at gi’ penge til nogle andre. Det er ikke de 10 kroner. Det er måden. Hmrff!,' skriver Bente Hansen i en kommentar.

Også Ida Rud, som er kendt fra DR3-programmet 'Tykke Ida', har valgt at opsige sin donation til Røde Kors, efter hun fik mailen.

Jeg fik også denne mail, og opsagde min støtte på den baggrund. @danskrodekors graver sig tilmed dybere ned med deres svar i stedet for at indrømme, at mailen og fremgangsmåden er usympatisk - måske endda ulovlig?

Problemet er ikke de 10 kroner, men måden RK tager dem på. https://t.co/xPJxNsWZTB — Ida Rud (@Ida_Kys) November 9, 2018

Forbrugerrådet Tænk har kigget på metoden, og de er ikke imponerede.

»Vi kunne have håbet, at de havde kontaktet deres bidragsydere, så de kunne give et aktivt samtykke. Nu skal folk derimod gøre noget aktivt for at undgå, deres bidrag stiger. Det kan vi se, at en del er blevet stødt over. Og det kan vi sådan set godt forstå,« siger juridisk konsulent i Forbrugerrådet Tænk, Paula Brammann, til Altinget.dk.

Røde Kors selv kan ikke se problemet i indsamlingsmetoden.

Til Altinget.dk fortæller chef for fundraising og marketing i Røde Kors, Morten Jørgensen, at de i organisationen sætter behovet for pengene ude i verden højere. Desuden mener de, de har givet deres donorer god tid til at afmelde sig og understreger, at metoden ikke er ulovlig.