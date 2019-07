Der er mandag rejst røde flag ved 10 strande rundt omkring i Danmark.

Flagene betyder, at kvaliteten af badevandet er så dårlig, at det kan være decideret sundhedsskadeligt at bade der.

Det fremgår af hjemmesiden badevand.dk, hvor borgere kan holde sig opdateret på kvaliteten af badevandet i deres lokalområde.

Der er tale om henholdsvis to strande i Aarhus, én på Fyn og syv strande på Sjælland - fra København og nordpå langs Øresund til Vedbæk i Rudersdal Kommune.

Her er der hejst røde flag Egå S, Aarhus Halvvandet badezone, København Skodsborg Strandpark, Rudersdal Smørmosen, Svendborg Stranden i Svanemøllebugten, København Ved Lokeshøj, Rudersdal Ved Struckmannparken, Rudersdal Vedbæk Nordstrand, Rudersdal Vedbæk Sydstrand, Rudersdal Aarhus havn Inderhavnen, Aarhus

Badevandskvaliteten har blandt andet fået Rudersdal kommune til at gå ud og fraråde badning ved Øresund.

'Badevandet ved de fem strande ved Øresundskysten er lige nu af så dårlig kvalitet, at vi fraråder badning,' skriver kommunen på Facebook.

De oplyser, at at den dårlige kvalitet sandsynligvis skyldes et overløb af spildevand i Københavnsområdet, der har spredt sig til Øresund.

Ifølge kommunen bør badevandet dog være okay igen tirsdag. De anbefaler dog under alle omstændigheder borgerne til at holde øje på badevand.dk.