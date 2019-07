Hvis du - trods det dårlige vejr - drømmer om en god badetur, kan det betale sig at lave lidt research først.

Som B.T. tidligere har beskrevet, er der nemlig en lang række strande og vandrområder, hvor badning frarådes, og nu bliver endnu to tilføjet til listen.

Det drejer sig om søen i det tidligere grusgravsområde i Tjæreborg i Esbjerg samt ved den otte kilometer lange populære strand ved Køge Bugt.

Ifølge JydskeVestkysten er det Styrelsen for Patientsikkerhed, der har anbefalet Esbjerg Kommune at sætte 'badning forbudt'-skilte op ved grusgravsøen på grund af fare for udsivning til søen fra en tidligere losseplads.

Dette har skabt en frygt for, om vandkvaliteten i søen er god nok i forhold til at lade folk bade der.

Selvom søen anvendes af lokale i stor stil i sommerhalvåret, har Esbjerg Kommune ikke officielt udpeget den som et badested, hvilket betyder, at kommunen ikke løbende fører kontrol med badevandskvaliteten.

Søen er derfor lukket for badegæster, indtil kvaliteten af badevandet er testet. Det kan tage op til fire uger, fortæller Søren Heide Lambertsen (S), formand for Teknik & Byggeudvalget, til JV.

I Greve er det kommunens Natur- og Miljøafdeling, der siden fredag har frarådet badning fra Mosede Havn til stranden nord fra Greve Marina.

Det skyldes, at kommunens miljøarbejdere har fundet bakterier i vandet langs den otte kilometer lange populære badestrand. Det skriver TV 2 Lorry.

Det er endnu uvist, hvad årsagen til bakterierne i vandet skyldes. Kommunen har blandt andet undersøgt det nærliggende rensningsanlæg, men dette skulle ikke være kilden til det bakteriefyldte vand.

Ifølge TV 2 Lorry tager Greve Kommune fortsat prøver fra stranden og vil melde ud, når det er sikkert at bade.

Kommunen har hidtil taget tre prøver, som har vist forhøjede bakterier med sundhedsskadeligt indhold. Fredag tog de endnu en prøve, som de ikke har fået resultatet af på nuværende tidspunkt.