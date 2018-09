Byen er pyntet op, klistermærker pryder butiksruderne, og i Koldings gågade er der ét dominerende samtaleemne. Fredag får den østjyske by fornemt besøg af Barack Obama.

Og det kan byens borgere takke én helt speciel mand for: Henrik 'Røde' Jensen.

Mellemnavnet har den 51-årige forretningsmand fået på grund af sin røde hårpagt, men i dag passer det også på buksevalget, da han tager imod B.T. på Syddansk Universitet, hvor Barack Obama fredag skal tale.

»Jeg fik ideen for 10 år siden, da han blev præsident. Der tænkte jeg, at når han er færdig, om så det er om fire eller otte år, så skal han til Danmark,« siger Henrik 'Røde' Jensen.

Henrik 'Røde' har taget initiativ til Obamas besøg Foto: Privatfoto

Det lyder som en vanvittig idé, men ikke for Henrik 'Røde'.

I 2006 blev han nærmest kronet som en nordjysk legende, da han fik fløjet Bill Clinton til Frederikshavn for at give sit besyv om verdenssituationen.

Her ses Henrik 'Røde' Jensen - næsten 100 kilo tungere end i dag - med Bill Clinton tilbage i 2006. Foto: Privatfoto

Det er svært at slå Bill Clinton, men Barack Obama er et godt bud, og det vidste 'Røde' da også, da han en juni-nat i år sad i sit sommerhus.

»Jeg fik en e-mail midt om natten - natten til den 6. juni - hvor der stod: 'Congratulations, you finally did it'. Jeg var i sommerhus med mine børn, og jeg kan bare sige, at de vågnede. Der kom et højt skrig. Et glædesskrig,« fortæller Henrik 'Røde'.

Men hvordan skaffer denne på overfladen helt almindelige mand disse ekstreme og ekstraordinære aftaler i hus?

»Min telefon har de numre, der skal til. Det er den måde, det foregår på,« svarer Henrik 'Røde' køligt.

Her ses Obama holde et foredrag i Oslo torsdag den 26. september. To dage før han kommer til Kolding. Foto: HAAKON MOSVOLD LARSEN

Mange måneders forberedelse kulminerer altså fredag, når Barack Obama træder ind på Syddansk Universitet.

Scenen og de mange stole til deltagerne blev sat op på skolen torsdag formiddag.

»Man skal lige prøve at mærke, hvor godt man sidder for 17.000 kroner,« siger en SDU-studerende til sin ven, mens han sætter sig på en af de næsten 800 stole i universitetets forhal.

»Koster det virkelig 17.000?« spørger vennen tilbage.

Og ja. Foruden en række særinvitationer til studerende, erhvervsfolk og elever fra byens skoler, så har få personer også fået lov at købe sig adgang til arrangementet.

17.500 kroner koster en VIP-billet, hvor man også får et håndtryk og billede med Obama oveni.

Men selv om ikke alle er inviteret til arrangementet, så bliver Barack Obamas besøg nærmest fejret som en højtid i Kolding.

Disse klistermærker hænger flere steder i Kolding. Foto: Sebastian Bjerring Jensen

'YES! - Kolding can' står der på runde klistermærker, der hænger rundtomkring på forskellige butiksruder, mens store bannere med teksten 'Kolding welcomes you.. and Mr. Obama' også pryder den centrale gågade i byen.

Koldingenserne er generelt bare ærkestolte over arrangementet. Det mærker B.T.s udsendte, når han spørger folk på gaden.

»Det er pissegodt for byen,« siger 52-årige Anna, mens pølsemutteren bag skranken i Kurts Pølsevogn også kan fortælle, hvordan hendes sultne gæster kun har haft rosende ord tilovers, når arrangementet er blevet drøftet over en ristet med det hele.

'Kolding welcomes you.. and Mr. Obama'... sådan bliver man budt velkommen, når man går ind på gågaden i Kolding. Foto: Sebastian Bjerring Jensen

Men det hele er ikke kun sjov og ballade. Sikkerheden er også i højsædet fredag, og det betyder blandt andet, at der er overflyvningsforbud over Kolding. Det bekræfter Sydøstjyllands Politi til B.T.