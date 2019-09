Der var røde faner og folk i arbejdstøj foran Nordvagten i Københavns Lufthavn torsdag morgen.

Der var dog ikke tale om en ny arbejdsnedlæggelse eller blokade, men derimod om en sympatitilkendegivelse.

Det oplyser 3F Kastrup til B.T.

Her var man ikke på forhånd orienteret om aktionen, men det forlyder, at der var tale om 3F'ere fra andre fag, som ønskede at vise deres støtte til medarbejderne i SAS Ground Handling.

Ifølge tv2.dk var det en gruppe stilladsarbejdere, der hilste bagagepersonalet hos SAS velkommen på arbejde med klapsalver.

»Det har været for at sige til dem: 'Prøv at høre her, drenge. Det er fedt, at I organiserer jer. Og vi er bag jer,'« siger stilladsarbejder Thomas Strømsholt, som er formand for stilladsarbejdernes landsklub og organiseret i 3F til tv-stationen.

Han skyder på, at 75 til 100 mennesker mødte op.

De seneste uger har der været voldsom blæst om bagagefolkene i lufthavnen efter, at der dukkede en lydfil op, hvor to tillidsfolk fra 3F Kastrup i meget voldsomme vendinger opfordrer en kollega til at melde sig ind i 3F.

Den pågældende medarbejder er medlem af ingeniørernes fagforbund, IDA, og nægter at melde sig ind i 3F.

3F'erne i lufthavnen siger derimod, at den pågældende medarbejder har filmet sine kolleger.

Konflikten har tre gange fået bagagemedarbejderne i SAS til at nedlægge arbejdet, men Arbejdsretten har erklæret strejkerne for at være overenskomststridige.

