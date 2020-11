En afdeling i Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning har gennem flere år bogført medarbejdertimer på fiktive anlægskonti uden at have haft budget til det.

På tre år er der registreret et underskud på 37 millioner kroner, og det kan stige yderligere.

Det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) en redegørelse, der afdækker hændelsesforløbet, og hun vil ikke udelukke, at det kan have personaleretlige konsekvenser:

»Det er under al kritik, at Teknik- og Miljøforvaltningen ikke overholder kommunens regler, og det ærgrer mig, at der endnu en gang dukker en dårlig sag op, mens forvaltningens ansatte dagligt sætter en ære i at løfte forvaltningens ry og genskabe en tillid til kommunen. For at undgå at denne slags problemer gentager sig i fremtiden, har jeg krævet en redegørelse om hændelsesforløbet,« siger hun og fortsætter:

»Samtidig har jeg en forventning om, at forvaltningen arbejder på få løst problemerne med rådgivning fra Intern Revision. Når redegørelsen foreligger, må vi se på, hvad den skal have af konsekvenser.«

Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at slå fast, hvad den reelle årsag til ubalancen og det store underskud skyldes.

Forvaltningens nye centrale økonomiafdeling vurderer dog, at udfordringen blandt andet kan hænge sammen med overgangen til nyt økonomisystem og implementeringen af en ny tidsregistrering, reduktion af anlægsmåltallet i 2018 og en manglende løbende tidsregistrering.