Bono kan mere end at give den gas som forsanger i rockbandet U2. Han omgås verdens ledere og hjælper med velgørenhed. Og har penge i skattely. Nu fylder han 60.

Lad den, der aldrig har syndet, kaste den første sten.

I 2017 fik den irske superstjerne Bono et stort hak i sit internationale omdømme som en rocksanger, der har hjertet på rette sted og altid er klar til at hjælpe fattige og en god sag.

Da afslørede avisen Süddeutsche Zeitung de såkaldte Paradise Papers. Dokumenter, som afslørede personer, der havde placeret penge i skattely.

Blandt dem var den kristne, troende Bono. Eller rettere Paul David Hewson, som forsangeren fra bandet U2 hedder privat.

I et interview med avisen sagde han senere, at investeringerne var foretaget af hans finansielle rådgivere. Han var ikke selv involveret i alle detaljer.

I 2014 fik han et andet hak i lakken. Da havde U2 og Apple fundet ud af, at U2's album "Songs of Innocence" skulle ligge i musikbiblioteket i den nye iPhone 6.

Det skulle promovere både telefon og U2's verdensturné, men det gav bagslag. Mange kunder rasede over at skulle have U2 med i købet, og Apple måtte udsende en instruktion i, hvordan albummet slettes.

Jo, Bono er kendt for mange andre ting end musik, men han er heller ikke helt ung mere. Den 10. maj fylder han 60.

Og selv om der ind imellem er kritik af, at han mænger sig med verdens spidser og prædiker godhed, så har han for nylig vist, at kontakterne også kan bruges til noget.

I april, da det meste af verden kæmpede om at skaffe værnemidler til at håndtere coronapandemien, brugte Bono sine kontakter til at hjælpe det irske sundhedsvæsen, skriver The Guardian.

Han lobbyede Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, og han havde fat i Jack Ma, en af Kinas rigeste mænd og ejer af online-handelsplatformen Alibaba.

Han har også optrådt på de sociale medier med en ny sang, som han har dedikeret til de italienske coronaofre.

Bono har været vant til berømmelsen i årtier.

Lige siden begyndelsen af 1980'erne, da han sammen med The Edge, Adam Clayton og Larry Mullen Jr. slog igennem som bandet U2.

Et band med unge og lidt vrede mænd fra Dublin. Hits som "Sunday Bloody Sunday" fra albummet "War" i 1983 var med til at fastslå, at U2 ikke er metervare. Her var et band med bid.

U2 udviklede sig til et af 80'ernes - og også 90'ernes - store koncertbands. Mange husker stadig de unge irere fra Live Aid-koncerten på Wembley i 1985.

Ikke alle kunne råbe Wembley op. Bono kunne.

Siden har bandet udgivet en lang række albummer, der har skrevet U2 ind i rockhistorien blandt de helt store.

Bono er født og opvokset i Dublin som søn af en katolsk far og en protestantisk mor.

Han giftede sig i 1982 med barndomskæresten Alison Stewart, og sammen har parret fire børn.

I øvrigt er Bono gennem årene blevet kendt for altid at bære solbriller. Det er ikke imagepleje.

Han har tidligere forklaret, at han bærer brillerne på grund af en øjensygdom.

