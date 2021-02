Mike Tramp, som i 1978 vandt Dansk Melodi Grand Prix med "Boom Boom", vender nu tilbage til grandprixscenen.

Den danske rocklegende Mike Tramp bliver en blandt flere kendte musikere, som 6. marts går på scenen som deltager i Dansk Melodi Grand Prix 2021.

Det oplyser DR, som i løbet af onsdag drypvis har offentliggjort årets otte grandprixdeltagere på P3 og P4.

Mike Tramp har markeret sig som rockstjerne og teenageidol, udgivet 12 soloalbum og turneret internationalt med bands som Freak Of Nature og det multiplatinsælgende band White Lion.

Han kickstartede musikkarrieren, da han i 1978 vandt det danske melodigrandprix med gruppen Mabel og sangen "Boom Boom" og vender nu tilbage til grandprixet, hvor han skal optræde med sangen "Everything Is Alright".

- Efter alle årene og et helt livs erfaringer føles det rigtigt at stå på scenen til Dansk Melodi Grand Prix og at kunne bringe rocklyden ind til Danmarks største musikfest, udtaler han i en pressemeddelelse.

Der er også andre kendte navne blandt deltagerne i årets grandprix.

Producer og sanger Chief 1 stiller op i selskab med popsanger Thomas Buttenschøn med sangen "Højt over skyerne".

Makkerparret debuterede i sommeren 2019 med singlen "Alt er godt", der blev kåret til årets sommerhit 2019 af P4's lyttere.

Duoen Fyr & Flamme, som har hittet med nummeret "Menneskeforbruger", deltager også i grandprixet med sangen "Øve os på hinanden".

Gruppen består af musiker Laurits Emanuel og skuespiller Jesper Groth, som blandt andet er kendt fra TV2-serierne "Sygeplejeskolen" og "Stormester".

De resterende deltagere tæller Jean Michel, som i 2012 blev kendt i "X Factor" som en del af en duo med sangerinden Nicoline Simone.

Derudover deltager artisterne Nanna Olivia, Claudia Campagnol og Emma Nicoline samt gruppen The Cosmic Twins bestående af tvillingerne Chris og Alec.

The Cosmic Twins' sang "Silver Bullet" er blandt andet skrevet af den berømte sangskriver Lise Cabble, som tidligere har skrevet fire vindersange til Dansk Melodi Grand Prix senest i 2019 med Leonora og nummeret "Love Is Forever".

Årets otte grandprixsange er udvalgt af en musikkyndig fagjury, men vindersangen vælges udelukkende af danskerne selv.

Som noget særligt i år er fire ud af otte sange på dansk, mens de resterende sange er på engelsk.

Dansk Melodi Grand Prix afholdes i år i studie 5 i DR Byen, hvor værterne Tina Müller og Martin Brygmann står i spidsen for showet.

Alle artister bakkes op af DR's Grand Prix-orkester under ledelse af kapelmester Peter Düring.

På grund af covid-19 vil der ikke være publikum til stede i studiet. I stedet vil DR skrue op for stemningen med en digital publikumsvæg.

Dansk Melodi Grand Prix sendes lørdag 6. marts klokken 20 på DR1.

Vindersangen skal repræsentere Danmark til Eurovision Song Contest i Rotterdam.

Fra onsdag kan årets grandprixsange høres på dr.dk/grandprix og på diverse streamingtjenester.

/ritzau/