Nick Cave giver koncert i København i maj. Han vil spille sine sange på klaver og tale med publikum undervejs.

Der er lagt op til følelsen af intimkoncert, når rocklegenden Nick Cave vender tilbage til Danmark i 2019.

Koncerten, der finder sted 21. maj 2019 i DR Koncerthuset, går under navnet "Conversations with Nick Cave - An Evening of Talk and Music" og giver publikum mulighed for at stille spørgsmål undervejs, mens han spiller sine mest kendte numre på klaver.

Nick Cave har beskrevet koncerterne som "en øvelse i at være forbundet".

Ifølge en pressemeddelelse er intet emne helligt, og publikum opfordres til at være modige, udfordrende og konfronterende.

Senest har han været forbi Australien og New Zealand med sin specielle koncertform.

- Jeg tror på, at en direkte samtale med publikum er værdifuld. I de seneste shows har vi alle vist en form for villighed til at åbne op, siger Cave i pressemeddelelsen.

Nick Cave kommer selv til at styre aftenen, og der er altså intet mellemled, når publikum stiller ham spørgsmål.

Det australske dagblad Sydney Morning Herald har tidligere skrevet en anmeldelse af koncertoplevelsen.

- At opleve en legende i kommando over publikum uden aldrig helt at vide, hvad der vil ske, vakte ægte glæde, skrev de.

Turnéen begynder 13. maj i Hamburg og slutter 28. juni i Brighton.

Rockmusikeren er efterhånden en fast gæst på de danske scener. I sommeren 2018 var han forbi Roskilde Festival, og i 2017 spillede han i Royal Arena i København.

Både Berlingskes og Jyllands-Postens anmeldere var imponerede over hans optræden på Roskilde Festival. De skrev, at "frontmanden var i tæt kontakt med publikum", og at "der var nærkontakt fra første strofe".

På sit seneste album, "Skeleton Tree" fra 2016, behandler Nick Cave sin sorg over, at sønnen Arthur Cave blev fundet død ved foden af en klippe i Brighton i England i 2015.

Billetsalget til koncerten begynder 21. februar klokken 10.

/ritzau/