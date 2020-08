Hvad gør man som beboer, når man til sin gru pludselig opdager, at en motorcykelklub med forbindelse til Hells Angels er meget tæt på at købe og slå sig ned i landsbyens nedlagte kro og omdanne den til rockerborg?

Det har de fundet et temmelig utraditionelt svar på i den charmerende midtfynske bindingsværksidyl Freltofte med knap 150 indbyggere lidt uden for Ringe.

For da et par af de lokale i Freltofte i forsommeren mere eller mindre tilfældigt fandt ud af, at den bebudede køber af kroen, ‘Foreningen af 1943’, er tæt forbundet med HA-støttegruppen Devils Choice, trådte hele landsbyen med beboerforeningen 'Fælleden' som initiativtager sammen allerede dagen efter.

Og fandt en løsning.

Når beboerforeningen 'Fælleden' i Freltofte på tirsdag får nøglen til ejendommen, som medlemmerne ved fælles hjælp har købt, sælger de den straks videre til Faaborg-Midtfyn Kommune - for én krone. Til gengæld har kommunen forpligtet sig til at forestå nedrivning og bagefter etablere et rekreativt grønt område på stedet.

I første omgang fik de ved henvendelse til kroejeren standset handlen med rockergruppen i ellevte time og fik selv lov at give et bud.

Og på en generalforsamling i 'Fælleden' 21. juni blev det besluttet simpelthen at købe ejendommen selv ved at udlodde andele, som 56 andelshavere bød ind på.

Der blev på den måde hurtigt samlet 857.000 kroner ind.

På tirsdag overtager beboerforeningen så nøglerne til Nyboe Kro for en købspris på 750.000 kroner.

Freltofte bevarer nu sin midtfynske bindingsværksidyl, efter rockergruppen Devils Choice alligevel ikke havde held med at slå sig ned i landsbyen.

Og så venter anden del af ‘columbusægget’:

For ejendommen bliver med det samme overdraget til Faaborg-Midtfyn Kommune, som jævner den med jorden, så eventuelle stråmænd ikke kan risikere ad bagvejen alligevel at bane vej for en rockerborg lige midt i idylliske Freltofte.

Hans Stavnsager (S), borgmester i Faaborg-Midtfyn, siger:

»Beboernes første henvendelse gik på, om kommunen ville have mulighed for at købe ejendommen. Vi undersøgte det juridiske i det, og det viste sig, at det kan man ikke. Men så har vi i stedet fundet frem til en løsning, hvor vi køber den af dem. Vi overtager ejendommen for én krone,« siger borgmesteren.

Den fynske forfatter Morten Korch er for længst stedt til hvile, men hans ånd lever videre i Freltofte.

»Og så sørger vi for at rive den ned og bagefter etablere et grønt område på stedet. Det vil komme til at koste omkring en halv million kroner for kommunen,« siger han videre.

Samtlige medlemmer af kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn stemte for forslaget, da de var samlet til møde i sidste uge.

»Jeg synes, det er fantastisk, at sådan noget her kan lade sig gøre,« siger Hans Stavnsager om løsningen, der er kommet i stand først og fremmest på grund af de initiativrige beboere i Freltofte, men altså også med et enigt byråds velvilje.

B.T. har haft kontakt med Gitte Bork, som er formand for beboerforeningen 'Fælleden'.

I den lille midtfynske landsby Freltofte er byens borgere gået sammen om at købe byens gamle kro og forsamlingshus lige for næsen af HA-støttegruppen Devils Choice, som beboerne ikke ønsker at få til byen.

Hun ønsker dog ikke at lade sig interviewe af B.T., men siger til fyens.dk:

»Freltofte vil fortsat gerne være kendt som et dejligt sted at bo med mange fællesskabsskabende aktiviteter. Med det bebudede salg til ‘Foreningen af 1943’ kunne der være en risiko for, at byen fremadrettet blev kendt for aktiviteter knyttet til motorcykelklubben med mulige konsekvenser for by-stemningen, trygheden, ejendomsværdierne og ikke mindst fællesskabet,« siger hun til lokalmediet.

'Foreningen af 1943', som i ellevte time gik glip af købet af Nyboe Kro i Freltofte, holder til på en adresse i Stige nord for Odense.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra foreningen.