Robyns sensuelle og flotte sceneshow forførte de mange tilskuere og anmeldere, der uddeler topkarakterer.

- Sådan skal det gøres, indleder Ekstra Bladets anmelder sin anmeldelse af Robyn, der natten til lørdag gav koncert på Roskilde Festivals Orange Scene.

Og begejstringen hos Politiken var også stor, der kalder Robyns optræden en "popmusikalsk pragtpræstation".

Med henholdsvis seks ud af seks stjerner fra Politiken og fem stjerner fra både Ekstra Bladet og Gaffa er de tre mediers anmeldere enige om, at Robyn forførte de mange popglade natteravne.

- Fredag nat ramte svenske Robyns lange popkarriere et højdepunkt. Hun gav simpelthen den bedste popkoncert nogensinde på Roskilde Festivals største scene, skriver Simon Lund, som er musikredaktør på Politiken.

- Efter tre intetsigende dage på Orange trådte Robyn ind i hovedscenens rampelys og mindede om, at populærmusikken stadig kan noget særligt, skriver Thomas Treo fra Ekstra Bladet.

Gaffas anmelder kalder Robyns sceneshow for en "popfest, der ramte lige i solar plexus." Særligt storhittet "Dancing om My Own" får ros.

- Op til første omkvæd stopper Robyn bandet og sig selv og lader publikum synge omkvædet alene. Hele pladsen stemmer i, og det giver gåsehud at høre - formodentlig også på scenen, skriver Gaffas anmelder, Ole Svidt.

Hans eneste kritikpunkt går på, at der ikke var den store variation i musikken, hvor de regulære ballader var helt sorteret væk.

Ifølge Ekstra Bladets Thomas Treo var de afdæmpede numre "With Every Heartbeat" og "Who Do You Love?" et antiklimaks, mens Politikens anmelder finder overgangen ekstatisk.

- Til sidst ramte vi ekstasen under disco-kuglen med et af de mest effektive dobbelt-punches popmusikken kan byde på med "Dancing On My Own" og "Missing U". Før vi efter godt fem kvarter blev sat forsigtigt ned på jorden igen i et ekko af en blid morgenfest på Ibiza på "With Every Heartbeat" og "Who Do You Love.

BT's anmelder Kristian Dam Nygaard kvitterer kun med to stjerner og kalder koncerten for "årets skuffelse".

- Det rører dog ikke ved, at den største del af Robyns, på papiret store brag i Roskilde - sammenlignet med forventningerne blev årets skuffelse.

- Med hits som "Dancing On My Own" og "Missing U" blev publikum effektivt sendt hjem i seng med verdens største smil. Men man skulle nok have været kæmpe fan helt oppe foran for ikke at være gået hjem med en lidt ærgerlig fornemmelse, lyder det fra BT.

/ritzau/