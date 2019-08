Der forventes 50.000 gæster på Smukfests festivalplads onsdag aften, når Robbie Williams giver koncert.

Når popstjernen Robbie Williams onsdag aften indtager Smukfest, vil gæsterne valfarte til scenen, og området vil højest sandsynligt nå den maksimale kapacitet.

Det forklarer Thomas Rydahl, der er sikkerhedschef på festivalen. Han regner med en fyldt plads ved Bøgescenerne, der er festivalens midtpunkt og kan rumme 30.000 gæster.

I alt vil cirka 50.000 gæster befinde sig på hele festivalpladsen onsdag aften.

- Vi regner med, der bliver fuldt hus, også fordi der er rift om ham, og Smukfest er et af de få steder, han spiller, siger Thomas Rydahl.

Ifølge sikkerhedschefen vil nogle muligvis blive en smule forskrækkede over, hvor mange mennesker der kommer, men han forsikrer om, at festivalen har fuldstændig styr på sikkerheden.

- Der vil komme mange mennesker i aften, og mange vil tænke: "Hold da op, der er mange", men vi er temmelig ovenpå med planen.

- Man må aldrig sige aldrig i den her verden, men vi har styr på planen. Vi har ikke haft problemer med folk, der er blevet mast eller andre problemer.

- Vi holder øje med, hvor mange mennesker der kommer undervejs, siger Thomas Rydahl.

I 2013 fik Smukfest en del kritik af en stor skare af musikanmeldere, da den amerikanske superstjerne Prince optrådte på Bøgescenerne.

De mente, at for mange mennesker blev lukket ind på pladsen, og Politiken beskrev endda forholdene som livsfarlige, hvis det var begyndt at regne.

- Ved Prince gik man fra festivalens side ind og sagde: "Safety first". Man ville ikke gå på kompromis med sikkerheden.

- Der er plads til 30.000 ved Bøgescenerne, og endnu flere vil kunne høre det eller se det fra en storskærm i aften. Men når der er fyldt, så begynder vi at lukke af ved indgangene, siger Thomas Rydahl.

Selv de gæster, der ikke umiddelbart er fans af Robbie Williams, vil troppe op onsdag aften, vurderer Mikkel Bagger, der er radiovært og musikredaktør på P7 Mix.

- Jeg tror, de fleste mennesker kan se værdien i, at her er en sanger, der er virkelig god til at underholde publikum.

- Hvis jeg stod på festivalen, så ville jeg også høre ham, men jeg er ikke sikker på, jeg ville høre den næste Robbie Williams-plade. Men jeg ved, han leverer et virkelig godt show, siger Mikkel Bagger.

Til næste år udbygger Smukfest området ved Bøgescenerne, så der bliver plads til endnu flere gæster.

