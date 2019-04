Den britiske sanger Robbie Williams kommer til Smukfest. Det bliver hans eneste koncert i Danmark til sommer.

Til august vil festivalgængere få mulighed for at skråle med på hits som "Angels" og "Rock DJ" under bøgetræerne på årets Smukfest.

Den britiske sanger og entertainer Robbie Williams gæster nemlig festivalen i Skanderborg.

Det oplyser Smukfest i en pressemeddelelse.

- Det er med enorm stolthed, vi nu kan præsentere Robbie Williams som sidste headliner på Smukfest 2019, lyder det fra festivalen.

45-årige Robbie Williams spiller kun ganske få koncerter i 2019, og koncerten på Smukfest bliver årets eneste i Danmark.

Den britiske sanger blev for alvor kendt, da han smeltede pigehjerter som det yngste medlem af 90'er-boybandet Take That.

I 1995 forlod Robbie Williams gruppen og gik solo, og kort efter blev Take That opløst. I 2005 fandt bandet sammen igen - dog uden Robbie Williams, som har haft stor succes med at stå alene på scenen.

Han har især hittet med sange som "Feel", "Angels" og "Let Me Entertain You", og 12 af hans album har ligget på førstepladsen på den engelske hitliste.

Robbie Williams spiller på Smukfest onsdag den 7. august.

/ritzau/