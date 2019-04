På cirka 40 år er der forsvundet omkring én million elefanter fra det afrikanske kontinent.

Alligevel er der stadig et hav af udlændinge, der rejser til netop Afrika for at nedlægge det store dyr.

En af dem, der har nedlagt mange elefanter, er Ron Thomson fra Zimbabwe.

Han har ifølge egne oplysninger omkring 5.000 elefanter på samvittigheden.

Vel at mærke den gode samvittighed.

»Jeg er totalt uden fortrydelse i forhold til alle de gange, jeg har jaget, for det er ikke problemet. Problemet er, at vi har en masse såkaldte 'eksperter' fra vesten, som fortæller os, hvad vi skal gøre. Jeg er en trænet økolog fra universitetet - jeg må jo vide noget om det her,« siger Ron Thomson, der arbejdede som såkaldt 'game ranger' i afrikanske nationalparker, til det udenlandske medie The Independent.

For selvom folk har beskyldt Ron for at dræbe elefanter og andre dyr for sjov eller for prestigen, så er det slet ikke sandt.

Tværtimod mener han, at interesseorganisationerne fodrer verden med en stor løgn.

»Den afrikanske elefant er ikke i nærheden af udryddelse. Folk, der siger det, er NGO'er, der beder om penge og fortæller løgne for at få dem. Når du har en sund bestand, må du sørge for, at den ikke stiger mere, end der er plads til,« siger Ron Thomson til The Independent.

Ron Thomson modsiger dog flere rapporter og statistikker fra blandt andet IUCN (International Union for Conservation of Nature), der viser, hvordan elefant-bestanden år efter år falder drastisk i Afrika.

Foruden 5.000 elefanter har Ron Thomson ifølge egne oplysninger også taget livet af cirka 50 flodheste, 60 løver, 40 leoparder og intet mindre end 800 okser.

I dag går han ikke længere på jagt, men hvis tilbuddet kommer, finder han gerne riflen fra.

»Jeg har lavet nok i mit liv til at tilfredsstille den blodtørst, som folk har tænkt, at jeg har. Men det var ikke blodtørst - det var mit job,« siger Ron Thomson.