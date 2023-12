60-årige Roar Ravnsrede har taget de lange gummistøvler på, mens han venter på, at konsekvenserne af stormen begynder at aftage.

»I de ti år, jeg har boet her, har der aldrig været så meget vand. Der er lidt græs i hjørnet, men ellers er her oversvømmet,« siger han.

Til daglig passer han Halkær Mølle i Nibe, hvor han selv bor i stuehuset.

Da stormen Pia raserede i går aftes og i nat, kunne Roar Ravnsrede tydeligt mærke den vilde vind.

Roar Ravnsrede venter i gummistøvler på, at konsekvenserne af stormen aftager, Foto: Privat

»Den var voldsom. Hele huset dirrede og rystede. Men det var bare starten, for det er værre nu,« fortæller han.

Det var dog først fredag formiddag, at den 60-årige kunne mærke følgerne af uvejret.

Halkær Mølle ligger tæt på Limfjorden for enden af en bredning, der presser vand ud fra sundet.

»Der er altid en forsinket effekt, når en storm rammer. På tre timer gik vandstanden fra at være på cirka 70 centimeter til at være 1,06 over daglig vande. Der er vand over det hele, og det er både på vej op ad trapperne og ind i stuehuset,« siger Roar Ravnsrede.

Halkær Mølle er et grønt forsamlingshus ejet af Naturstyrelsen, og bliver både brugt af en naturskole to gange om ugen, ligesom foreninger kan benytte sig af lokalerne. Foto: Privat

Men selvom der er vand alle vegne, slår det dog ikke den 60-årige ud, forklarer han.

»Jeg bor i naturen, men jeg lever også med den. Det er vilkårene. Nu venter jeg på, at naturens kræfter aftager, så vandet forhåbentlig begynder at fjerne sig roligt igen,« siger Roar Ravnsrede og fortsætter:

»Vi kan ikke undgå, at der kommer vandskader, men jeg håber ikke, at det når at trænge ind i stuehuset. Hvis det gør, kan jeg heldigvis godt svømme.«